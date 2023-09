Quién es Milca Gili, la nueva pareja de Benjamín Vicuña

image.png

Milca comenzó en el medio como parte de la agencia de Ricardo Piñeiro y logró desfilar en las mejores pasarelas del mundo, con una destacada carrera en Italia donde vivó unos cuantos años. Hoy es dueña de una inmobiliaria internacional, y hace dos años participó de la operación por el hogar que ahora mismo habita el chileno.

Con Luciano Pereyra estuvo casi cinco años y aseguró que sufrió violencia psicológica: "Me anuló con su ego y soberbia". Sobre esa relación escribió el libro Oscura.

También fue pareja del uruguayo Rodrigo Mora, el exgoleador de River Plate, y de Juan “Pico” Mónaco, otro ex de Pampita.

En el último tiempo estuvo muy cerca de Silvina Luna, la acompañó hasta el final. Milca sufrió de cáncer: “Yo tuve cáncer de intestinos y me curé. No tenía síntomas, sólo una anemia muy fuerte. Me internaron por dos meses, me hicieron muchas transfusiones de hierro, y no lograban dar con el diagnóstico”.

“A través de la colonoscopia me detectaron un tumor maligno. Estaba muy avanzado, en el estadio T3 (el último es el T4). Me operaron y me extirparon 1 metro de intestino. La operación fue doble”, dijo.

Este jueves en Socios del espectáculo (El Trece) revelaron que el actor chileno Benjamín Vicuña estaría viviendo un romance con la modelo y panelista Milca Gili, que fue pareja de Luciano Pereyra.

"Tienen amigos en común. Se conocieron en noviembre en un campo de polo”, contó el periodista Rodrigo Lussich sobre esta incipiente historia de amor. Al parecer, en mayo se empezó a rumorear que estaban juntos, pero recién ahora se confirmó el vínculo.

Adrián Pallares indicó que se comunicó con uno de los protagonistas de este romance, que estaría feliz por haber encontrado el amor. "La paso bien, nos llevamos bien, tenemos muchas cosas en común”, aseguró uno de los tortolitos. “Ella está muy entusiasmada”, añadió Mariana Brey.

En agosto del 2022, Yanina Latorre confirmó en LAM el fin de la relación de Benjamín Vicuña con Eli Sulichin. La angelita indicó la ruptura tuvo que ver con una "incompatibilidad de agendas". "No hubo una discusión. Hay diferencias de agenda. Ella viaja mucho", remarcó.

Milca cobró notoriedad en los medios por su noviazgo con Luciano Pereyra. De todos modos, el vínculo habría terminado de muy mala manera. Incluso, ella publicó un libro, donde habla de una pareja tóxica y hace alusión -de forma indirecta- al cantante. "Sufrí mucho el ego y la soberbia", manifestó en una nota con Intrusos en la presentación de ese libro.