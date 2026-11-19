"Rodrigo de la Serna viene de un año terrible porque está en una cuestión judicial muy fuerte con la madre de sus dos hijas, Ludmila, que es rosarina. Ellos estuvieron seis años juntos, están separados desde 2021, y desde ahí están en guerra total. Ellos dos no se hablan”, comenzó el panelista.

Y amplió al respecto: “Fue una gran compañera para Rodrigo pero desde el 2021 ellos no tienen contacto. Empezó a haber un problema al principio con la cuota alimentaria, de cuánta plata pasaba. Ella vivía en un departamento en Rosario que no les alcanzaba el espacio entonces empezó a haber mucho lío y Rodrigo consideraba que tenían que vivir 15 días en Buenos Aires y 15 en Rosario".

Ochoa indicó en ese sentido otro punto de conflicto entre los dos: "Del 2021 al 2023 tuvieron 15 acuerdos judiciales firmados con abogados y me dicen que Rodrigo incumplía todos porque él viajaba y laburaba por su vida de actor. Arreglan con Rodrigo y dividen el departamento. Ella compra un terreno, edifica su casa con todos sus ahorros y al día de hoy, Rodrigo no le dio un peso”, afirmó.

El acuerdo por la crianza de los niños había sido el punto central de diferencia entre los dos: “Él la llevó a un juicio donde exigía que sus hijos estén 10 días en Buenos Aires y 20 días en Rosario. Me cuentan que en ese momento Ludmila había puesto todo su dinero en la casa y no tenía para pagar abogados y empezó una cosa muy complicada porque ella quería hablar con él y Rodrigo no".

"En el último año la cosa empeoró porque Rodrigo no está respetando el último acuerdo que tuvieron y ella no tiene plata para poder llegar a un acuerdo judicial pero él no cede porque tiene ganas que los hijos vivan 10 días en Buenos Aires y 20 en Rosario, quiere que el régimen sea ese", continuó su relato sobre la postura que tomó el actor con ese tema.

Y remarcó que el monto actual de la cuota alimentaria también estaría en discusión entre las partes e intervino un Juzgado para intentar llegar a un acuerdo.

"Hay un Juzgado de Familia que está intentando ayudar con el tema de la cuota alimentaria porque Rodrigo la de a Ludmila dos millones de pesos y para ella y el estilo de vida que lleva con los chicos dice que no le alcanza. Es todo un lío y Rodrigo va a Rosario y ve a los chicos", concluyó el panelista.

La reacción de Rodrigo de la Serna ante LAM

Rodrigo de la Serna fue consultado por las cámaras de LAM por este tema pero evitó dar detalles de la situación con su expareja, resguardando su vida privda.

“Si es algo personal, no lo voy a ventilar. Claro LAM, beso grande chicos, viva la patria, que anden bien, chau”, respondió el artista ante la consulta y se retiró de la nota.