Reapareció Ivana Nadal: confirmó que se fue del país y reveló dónde y de qué vive

ivana-nada.jpg

Entonces, Ivana -de 31 años- decidió alejarse de todo, eligió otro destino y se fue a vivir sin decirlo públicamente, hasta ahora. La influencer rompió el silencio y anunció que está viviendo en Tulum, México.

Celebró su regreso a las redes con un baile muy sensual ante la cámara, en calzas y corpiño deportivo, y escribió: "bailecito para festejar el regreso", desde una de las playas más lindas del país Azteca.

Ivana se sigue dedicando a la "espiritualidad", da cursos de cómo quererse más y cuidarse desde una plataforma online. Pero, lo fuerte es la venta de contenido erótico para una app.

Además, la morocha sigue en pareja con Bruno Siri, el hombre la acompaña en México y sigue la misma espiritualidad que ella. "Admiro tu crecimiento constante. Gracias por coincidir. Te amo para siempre", le escribió Ivana en su última foto.

Embed

Ivana Nadal contó sus nuevos planes tras no poder irse a vivir al exterior

Ivana Nadal intentó instalarse a vivir en Miami. La mediática puso a la venta sus cosas, su casa y planeaba irse a radicar a la ciudad balnearia de La Florida pero el destino le jugó una mala pasada.

Alguien avisó el propósito de la morocha y recibió un llamado de la Embajada de Estados Unidos en el que le advirtieron que su visa era de turista y que si se quedaba con segundas intenciones en el país podría ser deportada.

Entonces, Nadal decidió cambiar sus planes. Desmintió haberse querido instalar en el pís del norte y ahora contó sus nuevos proyectos en la Argentina.

“Quería contarles que estoy haciendo cambios en mi departamento. Por ahora, no me voy a ir del país. Es como para que lo sepan”, dijo en sus redes.

“En realidad, nunca me había ido del país. Solamente viajé diez días de vacaciones a Estados Unidos y cuando volví la gente decía que yo vivía allá. Las noticias no sé de dónde salen. Yo lo único que puedo decir es que sigo con mi vida, experimentando, haciendo, creando, me sigo conociendo…”, explicó.

“Conociéndome a mí principalmente. Viendo cómo reacciono ante cada situación. Viendo donde todavía reacciono y eso que no me hace bien y trabajo en cambiarlo. Así que bueno, cuestión que estoy haciendo un montón de cambios en el depa”.

"Sigo mi vida, experimentando, nunca me fui del país. Estoy haciendo cambios en el depa y lo van a estar viendo", indicó y anunció: “Lo hermoso que está mi jardín. Pronto van a estar viendo los cambios y estoy muy feliz. En esa estamos”.