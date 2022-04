Ivana Nadal contó sus nuevos planes tras no poder irse a vivir al exterior

Entonces, Nadal decidió cambiar sus planes. Desmintió haberse querido instalar en el pís del norte y ahora contó sus nuevos proyectos en la Argentina.

“Quería contarles que estoy haciendo cambios en mi departamento. Por ahora, no me voy a ir del país. Es como para que lo sepan”, dijo en sus redes.

“En realidad, nunca me había ido del país. Solamente viajé diez días de vacaciones a Estados Unidos y cuando volví la gente decía que yo vivía allá. Las noticias no sé de dónde salen. Yo lo único que puedo decir es que sigo con mi vida, experimentando, haciendo, creando, me sigo conociendo…”, explicó.

“Conociéndome a mí principalmente. Viendo cómo reacciono ante cada situación. Viendo donde todavía reacciono y eso que no me hace bien y trabajo en cambiarlo. Así que bueno, cuestión que estoy haciendo un montón de cambios en el depa”.

"Sigo mi vida, experimentando, nunca me fui del país. Estoy haciendo cambios en el depa y lo van a estar viendo", indicó y anunció: “Lo hermoso que está mi jardín. Pronto van a estar viendo los cambios y estoy muy feliz. En esa estamos”.

Pese a que le revocaron la visa, Ivana Nadal está decidida en irse a vivir a Miami. La mediática ya estaba allá pero tuvo que volver por el mail que recibió de la embajada norteamericana indicando que no podía quedarse en la ciudad costera de Florida.

La mediática demostró su deseo de irse al continuar vendiendo todo en una “feria de garage” online. Ivana se deshace de todo incluso su casa e hizo un video para mostrar todo y ponerle precio a sus cosas.

La casa se pregunta por privado pero los sillones de 3 cuerpos por 80 mil pesos. Microondas por 20 mil, dos playmovil por 10 mil pesos. Además, un juego de exterior por 40 mil, un cuadro de Milo Locket por 30 mil, una heladera pequeña 55 mil.

Las cosas siguen juegos de vasos y copas 5 mil, una tablita para cortar también 5 mil. Sus rollers, con un solo uso, 12 mil. Y distintos combos para hacer gym por hasta 12,500 pesos.

Su casa, un inmueble ubicado en Olivos que, lo entrega amoblado y equipado. “Quería contarles que está a la venta mi departamento ubicado en Olivos. A tres cuadras de Unicenter y la General Paz. El complejito tiene seguridad, pileta, sum y gimnasio. Es de dos ambientes tipo loft de dos plantas. Con toilet en la planta baja, cocina integrada al living comedor y un jardincito con parrilla. Arriba está la habitación con vestidor y baño en suite”, describió sobre el hogar.