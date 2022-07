Ivana Nadal se sumó a Playboy y adelantó las fotos más calientes

Ivana Nadal 1.jpg Ivana Nadal se suma a la familia de Playboy, donde se mostrará al desnudo.

En diálogo con el Pollo Álvarez, Ivana Nadal explicó que "La propuesta llegó de una forma muy armoniosa... Me gustó cómo lo plantearon. Playboy estaba un poco desaparecido, entonces la idea era hacer algo fuerte para que vuelva a estar en boca de todos y planteó la idea de hacer Playboy celebrities". Y puntualizó que "La propuesta fue si quería ser la primer celebrity" de Argentina, dado que en México ya lo están haciendo, por ejemplo.

Ivana Nadal 2.jpg En su participación en el canal de contenido para adultos, Ivana Nadal será la primera celebrity argentina de una serie de nuevos videos hot.

Asimismo, detalló que serán una serie de "entre 8 y 10 videos" que podrán verse en la plataforma de suscripción, pero ya comenzó a mostrar algún adelanto desde sus redes sociales. En tanto, "¿Cómo convive esto que vas a hacer con lo espiritual? preguntó el conductor de Nosotros a la mañana. A lo que Nadal aseguró que son dos cosas distintas, y reconoció que el encierro de la pandemia la cambió cuando comenzó a cuestionarse su existencia. Y tras leer muchos libros llegó a la conclusión de que concluyó que "Somos seres espirituales con una experiencia humana".

La actitud de Ivana Nadal que confirmaría su ruptura con Bruno Siri

Ante las actitudes de Ivana Nadal en sus redes se cree que podría estar separada de novio Bruno Siri. Aunque por el momento no pudieron confirmar los fuertes rumores de crisis, en Socios del espectáculo explicaron los motivos.

"Desde febrero ella, y desde enero él, no están poniendo fotos juntos. Tengo muchas dudas y pocas certezas, porque se siguen todavía en redes sociales", indicó Luli Fernández. "Él no para de subir mucha joda, que sale con amigos, y ella ya no está likeando tanto. Y viceversa. Ella está subiendo unas fotos en donde está hecha una bomba y él no likea tanto", continuó la panelista.

ivana-nadal.jpg Ivana Nadal junto a Bruno Siri.

Además, Luli contó: "Le mandé un mensaje a Ivana, que estaba en línea, y no me respondió. Si a mí me mandan un mensaje preguntándome si estoy separada de mi marido digo que no", dijo.

Ivana Nadal comenzó su relación con Bruno Siri en 2020, pero el vínculo con el rugbier fue escandaloso ya que él antes había sido pareja de Nati Jota, quien era amiga de la morocha. Aunque ella negó que el vínculo con Jota fuera de amistad estrecha. La morocha y el deportista viajaron mucho y disfrutaron de sus días juntos en varias ciudades.