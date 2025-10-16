En vivo Radio La Red
Bariloche
CRUZÓ TODOS LOS LÍMITES

Repudio total: se disfrazó de "mujer violada" en su viaje de egresados y recibió una dura condena

Un grupo de estudiantes cordobeses que realizaba su viaje de egresados en Bariloche se vio envuelto en un escándalo luego de que uno de ellos apareciera disfrazado de “mujer violada” durante una de las fiestas. El episodio tuvo lugar en el marco de las actividades recreativas organizadas en la ciudad rionegrina y fue grabado y compartido en redes sociales por los propios jóvenes.

El adolescente es alumno del Instituto Provincial de Educación Técnica (IPET) N.º 267, de Bell Ville, según informó Cadena 3. En las imágenes se lo ve con un vestido estampado rasgado, manchas rojas en el cuerpo que simulaban sangre y la palabra “violada” escrita en su espalda. El video se publicó en la cuenta de Instagram de la promoción y se viralizó rápidamente, provocando un fuerte repudio dentro y fuera de la comunidad educativa.

La difusión del material motivó que algunos de los estudiantes de la misma división emitieran un comunicado de disculpas. En él aseguraron que son “conscientes de la gravedad de lo sucedido” y aclararon que el episodio “no representa los valores enseñados en la institución”. Además, reconocieron que “es un tema delicado” y afirmaron que no debe ser promovido.

Posteriormente, alumnos de otra división del mismo colegio marcaron distancia con lo ocurrido y expresaron su rechazo. “Nos sentimos totalmente conmocionados por la violencia de las imágenes”, señalaron en un comunicado, agregando: “Esto no es una ‘cosa de adolescentes’, la mayor parte de nosotros somos mayores de edad. Esto forma parte de una manera de mirar el mundo, de naturalizar las violencias contra nuestros cuerpos, de creer que algunos pocos tienen licencia de reírse de cualquier cosa”.

Además, cuestionaron que el comunicado inicial del curso del joven disfrazado “deslinda responsabilidad” y lo consideraron “insuficiente”. También advirtieron que el episodio afectó a toda la promoción, incluso a quienes no participaron ni viajaron a Bariloche: “Estamos siendo presos de ataques por redes sociales y muchos no fuimos parte de eso. La promo 25 no es un grupo de estudiantes irresponsables que dejaron nuevamente a nuestra escuela expuesta”.

Desde las redes sociales de la división 7° B del Instituto Provincial de Educación Técnica (IPET) N.º 267, de Bell Ville, Córdoba, emotieron un comunicado luego del video viral del joven disfrazado de "mujer violada" en una fiesta en Bariloche.

"De parte de la promo 2025 queremos pedir disculpas públicamente y expresar nuestro repudio a la publicación subida el día de ayer, somos conscientes de la gravedad de lo sucedido. Al mismo tiempo, queremos aclarar que este hecho está completamente desligado de nuestra institución, acompañantes y no representa los valores enseñados. Somos adolescentes y entendemos que es un tema delicado y que no debemos fomentarlo. Pedimos nuevamente disculpas a nuestra institución y a todas las personas afectadas", expresaron.

Compañeros de otra división también se pronunciaron sobre el escándalo del video viral de joven disfrazado de "mujer violada"

Alumnos de otra dvisión, pero también de séptimo año del Instituto Provincial de Educación Técnica (IPET) N.º 267, de Bell Ville, Córdoba, emitieron el siguiente comunicado:

Como estudiantes de 7mo año del IPET 267 queremos expresar nuestro más absoluto repudio por las recientes publicaciones de un grupo de compañeros que se encuentra en la localidad de Bariloche, realizando el viaje de estudio. Primeramente, comunicarle a la sociedad que nos sentimos totalmente conmocionados por la violencia de las imágenes conocidas por todos y que no sólo son indignantes en todos los sentidos sino que el comunicado posterior también deslinda responsabilidad y entendemos que es insuficiente para justificar la violencia. Esto no es una "cosa de adolescentes" la mayor parte de nosotros somos mayores de edad. Esto forma parte de una manera de mirar el mundo, de naturalizar las violencias contra nuestros cuerpos, de creer que algunos pocos tienen la licencia de reírse de cualquier cosa. Nos sentimos abrumados, tristes. Estamos siendo presos de violentos ataques por las redes y muchos de nosotros no solo no fuimos parte de eso sino que, no fuimos a Bariloche.

La promo 25 no son un grupo de estudiantes irresponsables que dejaron nuevamente a nuestra escuela expuesta a la mirada social que nos condena. Los "canarios" somos estos otros que día a día, nos educamos para ser mejores en un mundo muy complejo. Somos quienes se sienten parte de una sociedad que llora tantas víctimas de femicidios y violencias. Pedimos que se revisen y sancionen a los responsables, nos despegamos de ellos y abrazamos a nuestra escuela y docentes que nos están conteniendo en tan tremenda situación

Atte. Alignani Rocío, Arrieta Luna, Cornara Candela, Fuguet Valentina, Galetto Sol, Garcia Catalina, Gerbaudo Yago, Gutierrez Maria Paz, Mamaní Priscila, Ocampo Agostina, Tulian Melani, Ullua Bruno.

