Martín Demichelis estaría involucrado en una estafa inmobiliaria: los detalles

¿Qué dato reveló Yanina Latorre sobre Evangelina Anderson tras separarse de Martín Demichelis?

Evangelina Anderson y Martín Demichelis pusieron punto final a su relación tras 17 años juntos y tres hijos en común: Bastian, Lola y Emma. La ruptura se dio en medio de un fuerte escándalo mediático, alimentado por versiones que apuntan a una supuesta infidelidad por parte del exfutbolista.

En ese contexto, Yanina Latorre abordó el tema en su programa radial y reveló una perlita sobre la actitud de Evangelina, quien actualmente se desempeña como jurado en Los 8 Escalones (El Trece), y cómo estaría manejando su exposición pública en medio del revuelo.

Aunque Anderson suele mostrarse amable y abierta con los medios, esta vez habría optado por una estrategia bastante llamativa para evitar hablar de su separación. Según Latorre, la modelo ideó un plan para esquivar a los periodistas que la esperaban a la salida del estudio.

"Metieron un taxi en una parte del estudio del streaming de Kuarzo, en un lugar que no es cochera, al tipo le metieron el auto lo rayaron y lo abollaron todo", relató Yanina, detallando el operativo que se habría montado para que Evangelina pudiera salir sin cruzarse con la prensa.

La panelista de Sálvese quien pueda (América TV) continuó con su análisis, lanzando una crítica directa a la actitud de Anderson: "Bajaron la persiana, ella se subió al auto y saludaba... ¿Quién sos, Dios? Ni Susana Giménez se atrevió a tanto".

Más adelante, Latorre apuntó contra una publicación que Evangelina compartió en sus redes, en la que mostraba una videollamada con una de las hijas de Wanda Nara, lo que, según ella, contradice su intención de mantenerse al margen del foco mediático.

"Si vos no querés ser mediática, directamente no hagas nada. ¿Llega a la casa y qué hace? La hija de Wanda Nara la llamó del Facetime y le screenshotea y lo subió a Instagram. Esto es cholulear, les escanta figurar", disparó sin filtro.

Y cerró con una observación punzante: "Si vos estás subiendo que te llamó la hija de Wanda Nara con la foto de la nena y la tuya y Wanda te repostea, estás haciendo tu vida como la de ella (por Wanda)".