FRAUDE

Martín Demichelis estaría involucrado en una estafa inmobiliaria: los detalles

En LAM revelaron que Martín Demichelis estaría vinculado a una presunta estafa inmobiliaria. El terreno sería propiedad del padre de Evangelina Anderson.

16 oct 2025, 22:10
Martín Demichelis
Martín Demichelis

Este jueves, en LAM (América TV), revelaron los detalles de una denuncia que involucra al exfutbolista Martín Demichelis en una posible estafa vinculada a un emprendimiento inmobiliario. Pepe Ochoa contó cómo el ex de Evangelina Anderson habría ingresado como socio en una empresa que terminó dejando a varios compradores sin sus departamentos.

"En 2018 se mete como socio de una empresa que venía desde el 2013, hizo una inversión y en esta inversión él ingresa como socio. Esta empresa, Fraer Group, empezó a generar fideicomisos y buscar espacios para levantar edificios y vender departamentos", explicó Ochoa en el ciclo conducido por Ángel de Brito.

Según informó el comunicador, el fideicomiso fue comercializado en su totalidad, pero nunca se concretó la entrega de las unidades. "¿Qué pasó? Hicieron un fideicomiso y ese fideicomiso lo vendieron entero, nunca entregaron los departamentos. No hay respuestas. Al día de hoy la gente reclama. Fraer Group no existe en ningún lugar. No hay oficina física. El director de Fraer Group está prófugo en Paraguay y a Martín Demichelis lo llevan a la justicia por fraude. Y lo más interesante de todo esto que el terreno donde se iba a hacer la construcción es del padre de Evangelina Anderson", agregó el panelista.

Luego, el ciclo emitió una entrevista con Florencia Arietto, la abogada que representa a los damnificados. "Esto fue en 2017 para entregar 40 meses después, o sea, en el año 2021 deberían haber entregado los departamentos. Esto es en Álvarez Thomas al 3000, Álvarez Thomas y avenida Monroe. La cuestión es que nunca los entregaron, la gente pagó todo como corresponde, nunca los entregaron y desaparecieron", detalló.

"Demichelis y su exsuegro entraron juntos en la sociedad", señaló y sumó: "Lo que intuyo es que Demichelis suma capital a la empresa, que ya existe, en 2017 y en ese mismo momento su exsuegro les vende el terreno donde se va a hacer este edificio que nunca se hizo y quedó con un tendal de personas que han pagado y que no han tenido su departamento".

¿Qué dato reveló Yanina Latorre sobre Evangelina Anderson tras separarse de Martín Demichelis?

Evangelina Anderson y Martín Demichelis pusieron punto final a su relación tras 17 años juntos y tres hijos en común: Bastian, Lola y Emma. La ruptura se dio en medio de un fuerte escándalo mediático, alimentado por versiones que apuntan a una supuesta infidelidad por parte del exfutbolista.

En ese contexto, Yanina Latorre abordó el tema en su programa radial y reveló una perlita sobre la actitud de Evangelina, quien actualmente se desempeña como jurado en Los 8 Escalones (El Trece), y cómo estaría manejando su exposición pública en medio del revuelo.

Aunque Anderson suele mostrarse amable y abierta con los medios, esta vez habría optado por una estrategia bastante llamativa para evitar hablar de su separación. Según Latorre, la modelo ideó un plan para esquivar a los periodistas que la esperaban a la salida del estudio.

"Metieron un taxi en una parte del estudio del streaming de Kuarzo, en un lugar que no es cochera, al tipo le metieron el auto lo rayaron y lo abollaron todo", relató Yanina, detallando el operativo que se habría montado para que Evangelina pudiera salir sin cruzarse con la prensa.

La panelista de Sálvese quien pueda (América TV) continuó con su análisis, lanzando una crítica directa a la actitud de Anderson: "Bajaron la persiana, ella se subió al auto y saludaba... ¿Quién sos, Dios? Ni Susana Giménez se atrevió a tanto".

Más adelante, Latorre apuntó contra una publicación que Evangelina compartió en sus redes, en la que mostraba una videollamada con una de las hijas de Wanda Nara, lo que, según ella, contradice su intención de mantenerse al margen del foco mediático.

"Si vos no querés ser mediática, directamente no hagas nada. ¿Llega a la casa y qué hace? La hija de Wanda Nara la llamó del Facetime y le screenshotea y lo subió a Instagram. Esto es cholulear, les escanta figurar", disparó sin filtro.

Y cerró con una observación punzante: "Si vos estás subiendo que te llamó la hija de Wanda Nara con la foto de la nena y la tuya y Wanda te repostea, estás haciendo tu vida como la de ella (por Wanda)".

