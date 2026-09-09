Leo Messi llegó a un principio de acuerdo para comprar un club de España

La compra del Eldense representaría el segundo club español que pasa a manos de Messi en 2026. En abril, el futbolista adquirió la UE Cornellà, institución catalana que actualmente compite en la quinta categoría del fútbol español.

De esta manera, Messi continúa ampliando su presencia como empresario del fútbol mientras todavía sigue en actividad como jugador del Inter Miami. Y puede obtener en octubre, algo inédito en la historia del futbol: ganar el noveno balón de oro.

Messi, empresario del fútbol: otro club para administrar

El capitán de la selección argentina (o "ex" desde que anunció su retiro de la albiceleste) tiene muchos tipos de negocios diversificados. Más allá de las marcas con las que hace publicidad. Tiene emprendimientos inmobiliarios y en el mundo de la hotelería. Pero el fútbol es importante, no sólo dentro de la cancha. Al club Leones de Rosario, al LSM con Luis Suárez en Uruguay, accionista en el FC Andorra (con Piqué) y el Cornellá (de Cataluña) le suma otro: el FC Eldense.

El equipo es un club que milita en la segunda división, pero que no anda muy bien en el arranque de la temporada 2026/2027. La operación se realizaría en solitario y sin la participación de terceros. De esta manera de la provincia de Alicante, después de llegar a un entendimiento con el grupo inversor que actualmente controla la entidad.

Sin embargo, la compra todavía no está formalmente cerrada. Restan completar los últimos trámites legales y contractuales, entre ellos una auditoría exhaustiva -due diligence- sobre la situación del club. Además, la operación deberá contar con la autorización del Consejo Superior de Deportes (CSD) de España.

Además, la llegada de Messi representaría una nueva etapa en su proyecto empresarial. Porque, según los medios españoles al comentar el entendimiento, que será el único dueño del club.

Qué es el FC Eldense

El equipo tiene un primer e inmediato efecto que lo une a Messi. Su camiseta es blaugrana, como la del barcelona y divido al medio con esos dos colores. Otro aspecto "sentimental", tiene el mismo diseño que la camiseta de Newell's (pero rojo y negro). Sin embargo no es de Cataluña sino de Alicante, en la comunidad Valenciana.

Es un club, que pese a estar en divisiones de ascenso tiene una larga historia en la Real Federación Española. Fue fundado el 17 de septiembre de 1921. Justamente, sus colores azulgrana, surgieron por la admiración que sus fundadores tenían por el Barcelona.

Durante buena parte de su historia, el Eldense transitó por las categorías inferiores del fútbol español. En los últimos años, sin embargo, consiguió recuperar protagonismo. En 2023 regresó al fútbol profesional y alcanzó la Segunda División, aunque posteriormente descendió y tuvo que reconstruir su proyecto.

En la temporada 2025/26 logró nuevamente el ascenso a la categoría de plata. Uno de los principales responsables fue Claudio Barragán, entrenador que llevó al conjunto a recuperar su lugar en el fútbol profesional. Pero en este arranque de temporada tiene solo 4 puntos y el "técnico del milagro del ascenso" acaba de desvincularse. Y los medios españoles dicen que con el desembarco del Leo Messi podría llegar Gerardo "el tata" Martino.

Un club de segunda división para que Messi meta mano ni bien llegue. Se quedó sin técnico y tiene como objetivo mantenerse en segunda división. (Foto. A24.com)

¿Cuánto vale el Eldense y quiénes son sus dueños?

Uno de los puntos que todavía no está claro es cuánto dinero desembolsará Messi por el club. Hasta el momento no trascendió públicamente el precio definitivo de la operación, por lo que cualquier cifra que circule debe tomarse como una estimación y no como un dato confirmado.

Lo que sí está establecido es que Messi negoció la adquisición de la totalidad de las acciones que están en manos de TH Soluciones Group S.A.S., un grupo inversor colombiano que pasó a controlar el Eldense en octubre de 2025. La operación se habría negociado durante varios meses y contempla que Messi se convierta en propietario en solitario.

Messi llega a un club que atraviesa un momento deportivo delicado. El Eldense regresó a Segunda con el objetivo principal de mantener la categoría, ya que el comienzo de la temporada 2026/27 no fue el esperado. Messi sigue sorprendiendo, casi con 40 años. Por lo tanto, tal vez consiga que David Beckham lo deje ir a jugar algnos partidos a "su" club, el Eldense, para ayudarlo a no descender.