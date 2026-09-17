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ANSES actualiza la AUH en octubre: montos en mano y la nueva escala con la Tarjeta Alimentar

Con el nuevo incremento fijado por la ANSES, las familias beneficiarias de la AUH percibirán sumas actualizadas que se combinan de forma automática con la Tarjeta Alimentar. Conocé la cifra total que cobra cada hogar y cómo impacta la retención del 20%.

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El valor total de la AUH para trabajadores informales y desempleados alcanzará los $156.634 por hijo en octubre de 2026, percibiendo los titulares un cobro neto de bolsillo de $125.307. El 20% restante ($31.327) se retiene mensualmente y se liquida acumulado tras la presentación de la Libreta de Escolaridad y Vacunación.

¿Cuánto se cobra por la AUH y Tarjeta Alimentar en octubre de 2026?

Los beneficiarios de la AUH reciben de forma automática el complemento de la Tarjeta Alimentar. La suma consolidada que se deposita de manera directa en la cuenta bancaria varía según la cantidad de hijos a cargo:

  • Familias con 1 hijo: Perciben $125.307 netos por la AUH (80% directo) más $72.250 del saldo alimentario, alcanzando un ingreso total consolidado de $197.557 en mano.

  • Familias con 2 hijos: Cobran $250.614 netos correspondientes al haber acumulado de la AUH más $113.299 por el adicional alimentario, sumando un monto final de $363.913 de bolsillo.

  • Familias con 3 o más hijos: Reciben $375.921 de cobro directo por la AUH (calculado sobre tres menores) junto con $149.425 de la Tarjeta Alimentar, alcanzando un ingreso total mensual de $525.346.

¿Cómo se cobra el 20% retenido de la AUH?

La retención del 20% se acumula mes a mes en la cuenta del beneficiario. Para solicitar la acreditación de este saldo, la persona titular debe acreditar ante la ANSES la asistencia escolar regular de los menores y el cumplimiento del calendario obligatorio de vacunación mediante la entrega del formulario de la Libreta AUH.

¿Quiénes cobran la Tarjeta Alimentar de forma automática?

La asignación de la Tarjeta Alimentar no requiere trámites adicionales ni intermediarios. Se otorga de manera directa a:

  • Titulares de la Asignación Universal por Hijo (hasta los 14 años inclusive).

  • Personas con discapacidad que perciben la AUH (sin límite de edad).

  • Gestantes que cobran la Asignación por Embarazo para Protección Social.

¿Cuándo se cobra la AUH de ANSES en octubre de 2026?

Las fechas de liquidación según la finalización del Documento Nacional de Identidad del titular son las siguientes:

  • DNI terminado en 0: Jueves 8 de octubre

  • DNI terminado en 1: Viernes 9 de octubre

  • DNI terminado en 2: Martes 13 de octubre

  • DNI terminado en 3: Miércoles 14 de octubre

  • DNI terminado en 4: Jueves 15 de octubre

  • DNI terminado en 5: Viernes 16 de octubre

  • DNI terminado en 6: Lunes 19 de octubre

  • DNI terminado en 7: Martes 20 de octubre

  • DNI terminado en 8: Miércoles 21 de octubre

  • DNI terminado en 9: Jueves 22 de octubre

En pocas palabras

  • ANSES actualiza AUH: El incremento del 1,7% eleva el monto a $156.634 por hijo, con $125.307 netos.
  • Complemento Tarjeta Alimentar: Los montos varían según la cantidad de hijos, sumando hasta $149.425 para 3 o más.
  • Cobro del 20% retenido: Se acredita tras presentar Libreta AUH con escolaridad y vacunación.
Resumen generado por Thinkindot AI
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