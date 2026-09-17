ANSES actualiza la AUH en octubre: montos en mano y la nueva escala con la Tarjeta Alimentar

¿Quiénes cobran la Tarjeta Alimentar de forma automática?

La asignación de la Tarjeta Alimentar no requiere trámites adicionales ni intermediarios. Se otorga de manera directa a:

Titulares de la Asignación Universal por Hijo (hasta los 14 años inclusive).

Personas con discapacidad que perciben la AUH (sin límite de edad).

Gestantes que cobran la Asignación por Embarazo para Protección Social.

¿Cuándo se cobra la AUH de ANSES en octubre de 2026?

Las fechas de liquidación según la finalización del Documento Nacional de Identidad del titular son las siguientes: