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Jubilados de ANSES en octubre de 2026: montos finales con aumento y refuerzo confirmado

El Gobierno nacional formalizó la continuidad del refuerzo extraordinario de ingresos para el sector previsional junto con la actualización mensual de los haberes guiada por el Índice de Precios al Consumidor.

Jubilados de ANSES en octubre de 2026: montos finales con aumento y refuerzo confirmado

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) aplicará un incremento del 1,66% en los haberes de octubre de 2026 -correspondiente a la precisión decimal sobre la inflación de agosto—, elevando la jubilación mínima a $435.748,51. Al sumar el bono completo de $70.000, los beneficiarios del piso previsional percibirán un ingreso total de bolsillo de $505.748,51.

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¿Quiénes cobran el bono completo de $70.000 de ANSES en octubre?

El refuerzo de ingresos no se liquida de manera uniforme en la escala previsional, sino que prioriza a las prestaciones de menores ingresos. Perciben el monto total de $70.000 los siguientes titulares:

  • Jubilados de la mínima: Cobran el haber ajustado de $435.748,51 más $70.000, totalizando $505.748,51.

  • Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): Reciben el adicional completo sobre su haber base actualizado.

  • Pensiones No Contributivas (PNC): Acceden al plus íntegro otorgado por el organismo previsional.

¿Cómo se calcula el pago del bono proporcional para jubilados?

Para los beneficiarios que superan el haber mínimo pero no alcanzan el tope compuesto ($505.748,51), ANSES aplica un plus decreciente hasta cubrir la diferencia:

  • Haber de $450.000: Recibe un bono proporcional de $55.748,51 para alcanzar el techo de $505.748,51.

  • Haber de $480.000: Recibe un plus de $25.748,51 para completar la suma máxima establecida.

  • Haberes de $505.748,51 o superiores: No perciben refuerzo y cobran únicamente su haber actualizado por movilidad.

Jubilados con aumento y bono: ANSES definió los montos de octubre

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¿Por qué el aumento de las jubilaciones es del 1,66% en octubre?

La fórmula de movilidad actualiza las prestaciones en función del Índice de Precios al Consumidor (IPC) informado por el INDEC con dos meses de rezago. Aunque la inflación general de agosto se ubicó en el 1,7%, la precisión decimal técnica aplicada a la fórmula da como resultado un porcentaje exacto de ajuste del 1,66% sobre las escalas de septiembre.

¿Cuándo se cobran las jubilaciones mínimas de ANSES en octubre de 2026?

Las fechas de liquidación del haber junto con el bono de $70.000 para quienes perciben el tope inferior son las siguientes:

  • DNI terminado en 0: Jueves 8 de octubre

  • DNI terminado en 1: Viernes 9 de octubre

  • DNI terminado en 2: Martes 13 de octubre

  • DNI terminado en 3: Miércoles 14 de octubre

  • DNI terminado en 4: Jueves 15 de octubre

  • DNI terminado en 5: Viernes 16 de octubre

  • DNI terminado en 6: Lunes 19 de octubre

  • DNI terminado en 7: Martes 20 de octubre

  • DNI terminado en 8: Miércoles 21 de octubre

  • DNI terminado en 9: Jueves 22 de octubre

En pocas palabras

  • Refuerzo confirmado: El Gobierno nacional oficializó la continuidad del refuerzo de ingresos para jubilados y pensionados.
  • Aumento por inflación: Los haberes de octubre 2026 tendrán un incremento del 1,66% basado en el IPC.
  • Bonos diferenciados: El bono de $70.000 será completo para jubilados de la mínima y parcial para quienes superen ese monto.
Resumen generado por Thinkindot AI
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