Jubilados de ANSES en octubre de 2026: montos finales con aumento y refuerzo confirmado

Haber de $450.000: Recibe un bono proporcional de $55.748,51 para alcanzar el techo de $505.748,51.

Haber de $480.000: Recibe un plus de $25.748,51 para completar la suma máxima establecida.

Haberes de $505.748,51 o superiores: No perciben refuerzo y cobran únicamente su haber actualizado por movilidad.

Jubilados con aumento y bono: ANSES definió los montos de octubre

¿Por qué el aumento de las jubilaciones es del 1,66% en octubre?

La fórmula de movilidad actualiza las prestaciones en función del Índice de Precios al Consumidor (IPC) informado por el INDEC con dos meses de rezago. Aunque la inflación general de agosto se ubicó en el 1,7%, la precisión decimal técnica aplicada a la fórmula da como resultado un porcentaje exacto de ajuste del 1,66% sobre las escalas de septiembre.