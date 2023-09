Se conoció el mal momento de Alex Caniggia en Gran Hermano 

En la gala de eliminación dijeron que no tienen problema de convivencia con él, pero que sus actitudes, a veces, molestan.

“Soy un rival fuerte, me tienen miedo. Obviamente que estoy nominadísimo porque todos en la casa me detestan, pero como no tengo rival, voy a eliminar a todo tipo de rival. Estoy tranquilo”, dijo Caniggia en su votación ante Gran Hermano.

El video de la fuerte pelea de Alex Caniggia en Gran Hermano España con una participante

Alex Caniggia dejó todo, incluida su beba Venezia de dos meses, para sumarse a la versión de Gran Hermano VIP de la televisión española. El mediático ya tuvo el primer escándalo y lo tuvieron que frenar.

Caniggia se enfrentó con Oriana Marzoli, una modelo venezolana a quien no le cayó bien desde el ingreso a la casa, y le reprochó su condición de millonario. Todo surgió en un juego que propuso la producción, “El Infiltrado”, en donde uno de los concursantes ocultaba algo y los demás tendrían que adivinarlo. Y el que ganaba, lograba la inmunidad semanal.

“Yo entro a jugar de verdad y no soy como esta persona multimillonaria que le da igual tirar todo el dinero que tenemos aquí sin pensar en el resto. No no soy”, empezó diciendo Oriana luego de que la señalaban como una posible infiltrada.

Inmediatamente, Alex Caniggia reaccionó: “¿Vos me tenés bronca o envidia?”, le preguntó y la modelo le contestó: “¿Envidia, amor? Si, yo desearía ser tú de verdad. He nacido en otro cuerpo”.

Alex se enojó y replicó: “Qué ridícula que sos. Ridícula”, y la venezolana le exigió: “No, gordi, no insultes”.

En medio de esto, le pidieron a Caniggia: “Contrólate. Controlemos el lenguaje inmediatamente”, y todo volvió a la tranquilidad luego de unos minutos de tensión total.