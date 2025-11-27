En vivo Radio La Red
Desafío matemático
Entrenamiento

Desafío matemático para resolver en menos de 12 segundos: 33 × 11 + 33 + 11 - (22 + 11) + 55

El desafío matemático debe resolverse siguiendo la regla PEMDAS: primero paréntesis, luego exponentes, después multiplicaciones y divisiones. Por último, sumas y restas.

Desafío matemático para resolver en menos de 12 segundos:  33 × 11 + 33 + 11 - (22 + 11) + 55

Los desafíos matemáticos son una excelente forma de entrenar la mente y comprobar si se aplica correctamente la jerarquía de operaciones. En este caso, la expresión a resolver es 33 × 11 + 33 + 11 - (22 + 11) + 55.

Para llegar al resultado correcto es imprescindible respetar la regla PEMDAS, que establece el siguiente orden: Paréntesis, Exponentes, Multiplicaciones y Divisiones, y por último Sumas y Restas, siempre de izquierda a derecha.

El objetivo del ejercicio es resolverlo en menos de 12 segundos.

Desafío matemático 33 × 11 + 33 + 11 - (22 + 11) + 55, paso a paso

Se comienza por lo que está dentro de los paréntesis:

22 + 11 = 33

La expresión queda así:

33 × 11 + 33 + 11 - 33 + 55

2) Multiplicación

Se continúa con la multiplicación:

33 × 11 = 363

La expresión se transforma en:

363 + 33 + 11 - 33 + 55

3) Sumas y restas (en orden de aparición)

  • 363 + 33 = 396

  • 396 + 11 = 407

  • 407 - 33 = 374

  • 374 + 55 =

Resultado final: 429

¿Para qué sirven estos desafíos matemáticos?

Este tipo de ejercicios no solo ofrece entretenimiento. También permite activar funciones cognitivas esenciales como la memoria, la atención y la rapidez mental

