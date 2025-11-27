Desafío matemático para resolver en menos de 12 segundos:  33 × 11 + 33 + 11 - (22 + 11) + 55

Los desafíos matemáticos son una excelente forma de entrenar la mente y comprobar si se aplica correctamente la jerarquía de operaciones. En este caso, la expresión a resolver es 33 × 11 + 33 + 11 - (22 + 11) + 55.
El desafío matemático debe resolverse siguiendo la regla PEMDAS: primero paréntesis, luego exponentes, después multiplicaciones y divisiones. Por último, sumas y restas.
Para llegar al resultado correcto es imprescindible respetar la regla PEMDAS, que establece el siguiente orden: Paréntesis, Exponentes, Multiplicaciones y Divisiones, y por último Sumas y Restas, siempre de izquierda a derecha.
El objetivo del ejercicio es resolverlo en menos de 12 segundos.
Se comienza por lo que está dentro de los paréntesis:
22 + 11 = 33
La expresión queda así:
33 × 11 + 33 + 11 - 33 + 55
2) Multiplicación
Se continúa con la multiplicación:
33 × 11 = 363
La expresión se transforma en:
363 + 33 + 11 - 33 + 55
3) Sumas y restas (en orden de aparición)
363 + 33 = 396
396 + 11 = 407
407 - 33 = 374
374 + 55 =
Este tipo de ejercicios no solo ofrece entretenimiento. También permite activar funciones cognitivas esenciales como la memoria, la atención y la rapidez mental