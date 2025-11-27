Desafío matemático para resolver en menos de 12 segundos:  33 × 11 + 33 + 11 - (22 + 11) + 55

22 + 11 = 33

La expresión queda así:

33 × 11 + 33 + 11 - 33 + 55

2) Multiplicación

Se continúa con la multiplicación:

33 × 11 = 363

La expresión se transforma en:

363 + 33 + 11 - 33 + 55

3) Sumas y restas (en orden de aparición)

363 + 33 = 396

396 + 11 = 407

407 - 33 = 374

374 + 55 =

Resultado final: 429

¿Para qué sirven estos desafíos matemáticos?

Este tipo de ejercicios no solo ofrece entretenimiento. También permite activar funciones cognitivas esenciales como la memoria, la atención y la rapidez mental