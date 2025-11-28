El comunicado de Estudiantes tras la durísima sanción de la AFA por el polémico "pasillo del campeón"

Y añadió: “En este marco, la Comisión Directiva manifiesta su respaldo absoluto a su presidente Juan Sebastián Verón, a Santiago Núñez y a todo el plantel profesional”.

De esta forma, el Pincha marcó su primera posición pública frente a una decisión disciplinaria que generó debate en el fútbol argentino, especialmente porque involucra directamente a su presidente y a referentes del equipo.

estudiantes_comunicado

Cuáles son las sanciones que aplicó la AFA a Estudiantes

El Tribunal de Disciplina determinó una serie de medidas en respuesta al desplante en el pasillo del campeón durante el último fin de semana de la Liga Profesional. Según el fallo, se aplicaron:

Suspensión a los futbolistas

Los jugadores que participaron en el gesto recibirán dos fechas de suspensión, que deberán cumplir al inicio del próximo torneo.

Suspensión a Juan Sebastián Verón

El presidente de Estudiantes fue sancionado con seis meses sin poder ejercer “toda actividad relacionada con el fútbol”. Se trata de una sanción de fuerte impacto institucional por la relevancia del dirigente en la era moderna del club.

Suspensión al capitán Santiago Núñez

Como castigo por su participación en el gesto, Núñez no podrá portar la cinta de capitán durante los próximos tres meses.

Multa económica al club

Estudiantes también deberá afrontar una multa económica por “conducta ofensiva y violación a los principios del juego limpio, al haberse desnaturalizado el pasillo de homenaje al campeón mediante gestos colectivos de desprecio”.

Qué puede hacer Estudiantes ahora y qué medidas analiza

El comunicado abre la puerta a posibles acciones institucionales. Si bien no se detallaron los pasos concretos, la dirigencia dejó entrever que evaluará todas las herramientas disponibles para defender los intereses del club. Esto podría incluir presentaciones formales ante la AFA, pedidos de revisión o, en última instancia, la búsqueda de instancias superiores dentro del marco reglamentario.

El respaldo explícito a Verón y al plantel aparece como un mensaje clave hacia puertas adentro: la institución está alineada en su postura y no dejará sin respuesta un fallo que considera excesivo o injusto.

La sanción llega, además, en un contexto en el que Estudiantes venía sosteniendo una imagen pública e institucional sólida, con Verón como figura representativa y con una estructura deportiva establecida. El impacto de esta medida, por lo tanto, no solo afecta lo deportivo sino también lo institucional.