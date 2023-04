Se filtraron las condiciones que pusieron los hijos de Shakira para volver a ver a su padre, Gerard Piqué

“Me establecí en Barcelona para darle una estabilidad a mis hijos, la misma que ahora buscamos en otro rincón del mundo al lado de la familia, amigos y el mar. Hoy iniciamos un nuevo capítulo en la búsqueda de su felicidad. Gracias a todos los que surfearon junto a mí tantas olas allí en Barcelona, la ciudad en la que aprendí que, sin duda, la amistad es más larga que el amor”, escribió la artista en sus redes.

La cantante no puso ninguna condición para que Montserrat y Joan -padres de Piqué- visiten a sus nietos, pero los niños sí le pusieron una condición al padre.

Según dichos del paparazzi Jordan Martín, Sasha y Milan le dijeron a su papá que no quieren ver a su actual pareja, Clara Chía. “No queremos que la traigas a casa mientras estemos nosotros”, le habrían pedido.

Shakira y Piqué firmaron un acuerdo de divorcio donde se establece que el exjugador de fútbol puede viajar a Miami solo para visitar a sus hijos. “La condición es que los vea sin Clara Chía”, apuntó Martín y continuó: “Yo creo que los niños están volcados con su mamá. Vieron que la pasó muy mal y le dijeron a Shakira: ‘Quédate tranquila, que no queremos ni ver a Clara’”.

Shakira

Gerard Piqué habló del origen de Shakira y la cantante le respondió con todo: "Orgullosa de..."

Hace unas horas, Shakira se despidió de Barcelona con sus dos hijos Sasha y Milan con un emotivo mensaje en las redes y un palito a su ex pareja, Gerard Piqué.

"Pero las cosas no son siempre como las soñamos. A veces corremos, pero no llegamos. Nunca dudes que aquí voy a estar...”, señaló la cantante colombiana al dejar el lugar donde vivió tantos años, quien se instaló definitivamente en Miami.

Lo cierto es que Piqué, en un programa de streaming, se refirió a las agresiones virtuales que recibió de los fans de Shakira en este último tiempo y dejó picantes declaraciones.

"Mi ex pareja pues es latinoamericana... Tu no sabes lo que he llegado a recibir por redes sociales de gente que es fan de ella... Pero barbaridades miles", dijo el ex futbolista.

Y remarcó sobre estos comentarios que recibió: "No me importa nada, es cero. Porque no los conozco nada, es gente que está ahí, no tienen vida, no los vas a conocer nunca en la vida, son como robots...".

En este contexto, desde su cuenta de Twitter, Shakira recogió el guante ante la repercusión que tuvieron las palabras de su ex en la transmisión, y le contestó de manera contundente: "Orgullosa de ser latinoamericana", sentenció con las banderas de todos los países del Continente.