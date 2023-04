Shakira se despidió de Barcelona con un picante palito para Gerard Piqué

Terminada la disputa legal con su ex, Shakira comenzó a armar las valijas para iniciar una nueva vida en los Estados Unidos.

“Me establecí en Barcelona para darle una estabilidad a mis hijos, la misma que ahora buscamos en otro rincón del mundo al lado de familia, amigos y el mar. Hoy iniciamos un nuevo capítulo en la búsqueda de su felicidad. Gracias a todos los que surfearon junto a mí tantas olas allí en Barcelona, la ciudad en la que aprendí que sin duda la amistad es más larga que el amor”, arrancó.

Y cerró: “Gracias a todos los que allí me animaron, secaron mis lágrimas, me inspiraron y me hicieron crecer. Gracias a mi público español que me ha arropado siempre con su cariño y lealtad. ¡Para ustedes solo un hasta luego y como decía tantas veces mi padre, nos vemos en las curvas!”.

Shakira

Se filtró un video del mal momento que pasaron los hijos de Shakira cuando se reencontraron con Gerard Piqué

Tras la polémica separación, Shakira y Gerard Piqué acordaron que ella podría irse a vivir a Miami junto a Sasha y Milán, los hijos que tienen en común, y que él podría visitarlos diez días al mes.

A más de dos semanas de la mudanza, los pequeños se reencontraron con su papá y compartieron una salida. Sin embargo, protagonizaron un llamativo momento que se volvió viral y enojó a los usuarios.

El exfutbolista y sus hijos disfrutaron de la final de la King League en Barcelona. Si bien se los vio divertidos, las cámaras captaron una particular reacción: el reto de Piqué a uno de los nenes. En la grabación que circula en las redes, se puede ver bastante molesto retando a uno de los chicos.

En las redes, algunos usuarios cuestionaron al deportista por las formas y otros señalaron que fue un enojo del momento y que a veces los chicos se portan mal, por lo que es necesario retarlos.

“Muchos se enojaron porque Shakira llevó a los niños con Jimmy Fallon, porque ella los exhibía y porque escucharon la canción versus su padre. Él regañando a Milán delante de la gente, ahí muchos no dicen nada. Si fuera Shakira la acaban”, comentaron en una cuenta de fans al compartir el video.

Luego señalaron: “No se trata de que él o Shakira puedan regañar a sus hijos o no, mientras sea sanamente. Se trata de que a Shakira muchos se la comieron viva por llevarlos a un show, porque cantó la canción delante de ellos y esa misma gente de él no dice nada”.