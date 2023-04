Gerard Piqué habló del origen de Shakira y la cantante le respondió con todo: "Orgullosa de..."

Lo cierto es que Piqué, en un programa de streaming, se refirió a las agresiones virtuales que recibió de los fans de Shakira en este último tiempo y dejó picantes declaraciones.

"Mi ex pareja pues es latinoamericana... Tu no sabes lo que he llegado a recibir por redes sociales de gente que es fan de ella... Pero barbaridades miles", dijo el ex futbolista.

Y remarcó sobre estos comentarios que recibió: "No me importa nada, es cero. Porque no los conozco nada, es gente que está ahí, no tienen vida, no los vas a conocer nunca en la vida, son como robots...".

En este contexto, desde su cuenta de Twitter, Shakira recogió el guante ante la repercusión que tuvieron las palabras de su ex en la transmisión, y le contestó de manera contundente: "Orgullosa de ser latinoamericana", sentenció con las banderas de todos los países del Continente.

shakira.jpg

Se filtró un video del mal momento que pasaron los hijos de Shakira cuando se reencontraron con Gerard Piqué

Tras la polémica separación, Shakira y Gerard Piqué acordaron que ella podría irse a vivir a Miami junto a Sasha y Milán, los hijos que tienen en común, y que él podría visitarlos diez días al mes.

A más de dos semanas de la mudanza, los pequeños se reencontraron con su papá y compartieron una salida. Sin embargo, protagonizaron un llamativo momento que se volvió viral y enojó a los usuarios.

El exfutbolista y sus hijos disfrutaron de la final de la King League en Barcelona. Si bien se los vio divertidos, las cámaras captaron una particular reacción: el reto de Piqué a uno de los nenes. En la grabación que circula en las redes, se puede ver bastante molesto retando a uno de los chicos.

En las redes, algunos usuarios cuestionaron al deportista por las formas y otros señalaron que fue un enojo del momento y que a veces los chicos se portan mal, por lo que es necesario retarlos.

“Muchos se enojaron porque Shakira llevó a los niños con Jimmy Fallon, porque ella los exhibía y porque escucharon la canción versus su padre. Él regañando a Milán delante de la gente, ahí muchos no dicen nada. Si fuera Shakira la acaban”, comentaron en una cuenta de fans al compartir el video.

Luego señalaron: “No se trata de que él o Shakira puedan regañar a sus hijos o no, mientras sea sanamente. Se trata de que a Shakira muchos se la comieron viva por llevarlos a un show, porque cantó la canción delante de ellos y esa misma gente de él no dice nada”.