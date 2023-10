Se filtró el terrible percance de Luciana Geuna en la mesa de Juana Viale que nadie notó 

“Diego, no sabes lo que me pasó”, reveló que le contó y agregó: “mirá el vestido que me puse”, acto seguido la periodista le envió una foto del vestido. Diego la llenó de elogios y explicó que es un atuendo es de una importante marca argentina.

“Porque va así en realidad”, le dice Geuna con otra foto demostrando que se puso el vestido al revés.

“Para mi es mas lindo así que al revés”, sentenció el periodista a las carcajadas y contó que la gente de la marca le mandó un audio y allí se enteró que estaba mal puesto. De todos modos, con mucha cintura, la marca le comunicó que le gustaba la propuesta de Geuna de usarlo al revés.