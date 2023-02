Luciana Geuna y una explosiva declaración tras su renuncia a Telenoche: "Hacer una dupla nueva..."

"Yo siento que los notis guardan eso de la dupla, como una casa con un papá y una mamá y eso es parte del alma de un noticiero, y por eso tuve esa búsqueda y ese respeto de que el proyecto es la dupla”, remarcó la periodista.

Geuna señaló que “Son situaciones complejas, no lo niego. Para mí fue un proyecto enorme, fue un lugar al que llegué en mi carrera, me crie viendo Telenoche. Era una situación compleja pero había que tomar decisiones, para mí estaba muy claro, hacer una dupla nueva de una dupla partida no iba”, recalcó.

Luego reconoció así que “obviamente me generó miedo, dolor, pero hay que priorizar el hacer frente a algo que sucede de una manera. Estoy muy tranquila en ese sentido con la decisión. Después está cómo construimos algo ahora, supe que Telenoche no iba a ser para siempre, en paralelo mi cabeza busca otros proyectos, otras cosas. Con el canal estuvimos bastante en coincidencia con lo que tengo ganas de hacer y lo que pretende el canal”.

Por último, Geuna se refirió al rating: “Es un tema para todos los que trabajamos en televisión, pero estoy muy contenta con lo que aprendí e hicimos con Diego”, concluyó.

diego leuco.jpg

Diego Leuco habló de su salida de Telenoche

En una nota con Intrusos (América), Diego Leuco se refirió a su inesperada renuncia a Telenoche (El Trece). "Fue una decisión muy difícil. Yo todavía estoy vinculado al canal y tengo una relación espectacular con la parte de noticias, con Adrián Suar, con Pablo (Codevilla) y estoy a disposición para que las cosas pasen como tengan que pasar. Todo el mundo ya sabía que yo iba a ir a un lugar más de entretenimiento", dijo.

"Lo hemos hablando. Los que me conocían sabían que esto iba a pasar. Nadie se sorprende de las personas que me conocen. Lo entendieron bárbaro, la mejor... por eso digo que estoy a disposición, no me voy a ningún lado, solamente tener un poco más de tiempo para producir más", continuó.

"Yo siempre tuve claro que me gustaba más el entretenimiento y hablar desde otro lugar. Yo sabía que en algún momento iba a llegar, más tarde o más temprano. Llegó con esta oportunidad de Luzu y lo fui profundizando. Y lo quiero seguir profundizando", indicó el conductor de Antes Que Nadie en Luzu TV.

"Tengo una productora y quiero meterle más tiempo a eso. No tenía mucho tiempo. Es un año lindo con muchos proyectos. Ojalá sigamos para adelante", cerró Leuco, quien se fue de Telenoche después de cuatro años como conductor.