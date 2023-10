Se filtró lo que hizo Nicole Neumann para dejar mal parado a Fabian Cubero en el día del cumple de su hija Indiana

En esta guerra silenciosa, Nicole decidió dejar mal parado a Cubero en las redes. La modelo preparó un saludo tempranero para primerear a su padre y dejar en evidencia que ella no deja de pensar en su hija.

Por este motivo, fue como apenas se hizo el 18 de octubre, que Nicole se volcó en las redes para publicar un mensaje dedicado a Indiana, mientras que en las redes de Cubero y Viciconte no hay publicaciones al momento.

“Felices 15 mi reina !!!! Indiana Cubero. Quien me dio el título de ‘Mama’, quien me mostró ese sentimiento de ‘amor incondicional’ por primera vez en mi vida ! Que seas siempre muy feliz !!!!!! Te amo !”, escribió la modelo que claramente no compartió las 00 con su hija.