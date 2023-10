Joaquín Furriel deschavó a Nicole Neumann y reveló una fuerte intimidad de la modelo

"Cuando vino Nicole Neumann a actuar, me dio un beso real y no de ficción... Cuando terminó la toma le dije que no hacía falta usar la lengua", contó Furriel en "Noche al Dente", América .

"A mí me enseñaron lo mismo y le expliqué cómo se besa en ficción", concluyó el actor.

En su momento, Nicole admitió que estaba "enamoradita" del actor y dijo: "Con Joaquín Furriel que en un beso ficticio se me escapó la lengua".

"Se me fue (la lengua) porque no estaba acostumbrada a dar besos ficticios y orgánicamente uno besa con la lengua y todo", explicó.