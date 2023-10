El profundo posteo que Nicole Neumann le dedicó a Indiana Cubero por sus 15 años

Nicole Neumann

Nicole Neumann acompañó la publicación con hermosas fotos con su hija y decidió deshabilitar los comentarios de los seguidores.

Hace unos días, Nicole también tuvo otro acercamiento público con Indiana en la mencionada red social. A través de una historia, compartió su emoción por el cumpleaños de la adolescente, y compartió varias fotos junto a ella. “Cada vez falta menos para tus 15, princesa”, decía el posteo que había subido.

La particular reacción de Nicole Neumann al hablar de la ausencia de Indiana en su boda

Cada vez falta menos para el gran día del de casamiento de Nicole Neumann y Manuel Urcera. Sin embargo, hay una cuestión clave para la modelo que aún está sin resolver, y es la presencia de su hija Indiana Cubero en la boda.

Desde Socios del Espectáculo (El Trece), realizaron una nota con la modelo, y en medio de los preparativos aseguró: “Tuve que parar un poco porque estaba con muchas cosas del casamiento, que es un montón. Todo el mundo lo organiza año y medio antes, yo estoy medio ahí como que todo fluye, pero necesitaba ocuparme”.

"¿Vas a tener alguna falta que te duela que no esté? Se habló de la posibilidad de que alguien de tu familia no iba a estar...”, insinuó el cronista y tratando de ocultar sus emociones Nicole contestó: “No se, ni idea. Pero yo no hablo de cosas de mi familia hace años y voy a seguir en ese mismo modo. No se que dijeron, ni me importa”.

En ese sentido, donde la modelo no ocultó su tristeza fue en las redes sociales, y por ese motivo el notero le consultó por sus posteos con frases referidas a la tristeza. “Y bueno, al que le llega le llega y al que no, no. Puede comunicar o mandar un mensaje y el que quiere lo recibe y el que no, no. No me engancho mas por eso, ni contestó mas ni miro que se dice”.