Se filtró un video de cómo Shakira fue violentamente agredida por la madre de Gerard Piqué

En el clip se ve como primero Shakira y Piqué posan para la prensa y luego se van. Allí es cuando va a buscarlos, frena a la cantante y le toma la cara con mucha violencia, y con su boca se puede ver que le está reprochando algo.

Luego la mujer se da cuenta y cambia su actitud, pero ya era tarde. El video es de 2016, cuando el jugador recibió un premio como mejor deportista catalan de 2015. Pero, esa entrega fue extraña porque Shakira fue tierna con él y el jugador se portó súper frío con ella.

Embed

Shakira y una tremenda entrevista: "Hay un lugar reservado en el infierno para mujeres que no apoyan a otras"

La cantante colombiana Shakira brindó la primera entrevista en lo que va del 2023 y lo hizo en el marco de la conflictiva separación con Gerard Piqué y tras lanzar un dardo musical en la BZRP Music Sessions #53.

En el adelanto que se dio a conocer hace pocas horas se supo que la cantante no se calló nada y fue a fondo en su nuevo y empoderado rol.

En esta oportunidad habló con Enrique Acevedo, quien dirige el programa En Punto de N+, una cadena mexicana de noticias del grupo Televisa.

“Creo que a través de mis canciones siempre he sentido que tengo el deber de usar mi voz y prestársela para aquellos que no pueden hablar. Me he dado cuenta de que las mujeres estamos en un momento clave para la sociedad”, y es allí cuando hace referencia al hecho de que hay mujeres que tienen un lugar en el infierno guardado para aquellas que no apoyan a otras.

Sobre su canción junto a Bizarrap, la colombiana agregó que se encuentra en el centro del debate sobre las mujeres que necesitan sentirse apoyadas por un hombre. Por lo que dijo que tuvo el sueño de tener una familia en la que los hijos contaran con un padre y una madre bajo el mismo techo, pero este se derrumbó tras doce años de relación junto a Gerard Piqué y la vida la recompensó con sus dos hijos.

Reveló además que fue a sugerencia de su hijo Milan, de siete años, que se decidió a grabar con el productor argentino. “Me dijo ‘tienes que hacer algo con Bizarrap, es el dios argentino’”, relató sonriente la cantante al recordar las palabras del niño.

“Creo que esa historieta he logrado comprenderla desde otra perspectiva. Yo me basto a mí misma en la vida, he logrado sentir que soy suficiente, me siento completa”, agregó la colombiana en su entrevista con Enrique Acevedo en el programa En Punto de N+.

“Entré al estudio de una forma y salí de otra (...), fue un gran desahogo necesario también para mi propia sanación, para mi propio proceso de recuperación”, explicó Shakira, quien vestía una blusa rosa salmón.