La reacción de Shakira ante la romántica foto de Gerard Piqué con Clara Chía Martí

Esto se dio después de que Shakira estrenara el tema en el que apunta muy fuerte contra la joven, haciendo hincapié en que parece "buena" pero que no lo es.

En este sentido, Shakira reaccionó a la foto romántica de Gerard con Clara refugiándose en sus hijos.

Compartió a través de sus stories las fotos de los pancakes que le preparó a Sasha y Milán, sus nenes con Gerard, remarcando que le tienen "paciencia" a la mañana porque el desayuno no siempre le sale 10 puntos.

La romántica foto de Gerard Piqué con Clara Chía, tras los rumores de crisis por el tema de Shakira

Hace apenas unos días trascendió que, luego de que Shakira lance su exitoso tema con Bizarrap dedicado a su ex, Gerard Piqué, desató la furia de la novia del ex futbolista, Clara Chía, y estaban atravesando una profunda crisis.

Y no es para menos, ya que en la canción la cantante se desquita no sólo con el padre de sus hijos sino que, explícitamente, también fue contra la joven de 22 años y a ella no le había caído nada bien al punto que, según reveló la prensa española, la modelo se había ido a refugiar a la casa de sus padres.

Lo cierto es que los rumores quedaron atrás luego de que Piqué, por primera vez, publique una foto en su perfil de Instagram con ella, que generó en apenas segundos cientos de comentarios.

Si bien habían sido vistos juntos, el español nunca había subido una foto con ella, un gesto que sin lugar a dudas fue para Shakira.

Si bien algunos fueron apoyándolo, la mayoría apoyaban a la cantante. "Clara-mente paté-tico!", "se nota que lo haces por venganza", "Definitivamente casio no le llega nada al rolex de Shakira", "Clara-mente ridículo" y "Que disfruten mientras dure" fueron algunos de ellos.