Shakira estrenó nueva canción junto a Karol G y volvió a disparar contra Gerard Piqué: el video

Ahora en TQG Shakira dispara, entre otros mensajes: "Tú saliendo a buscar comida afuera y yo pensando que era la monotonía". Así como también deja entrever que el ex futbolista quiso volver con ella en: "Ahora tú quieres volver se te nota. Espérame ahí que yo soy idiota". O en: "Qué haces buscándome melao, si sabes que yo errores no repito".

Y como en el anterior tema, aquí Clara también tiene su filosa dedicatoria. "Lo que tu novia me tiró, eso no da rabia yo me río", canta una afilada Shakira.

Aquí, el video de TQG, de Shakira y Karol G.

Echaron a Gerard Piqué de un restaurante porque el dueño es fanático de Shakira: el video

Gerard Piqué fue expulsado de un restaurante junto a Clara Chía el último fin de semana por un motivo insólito: el dueño del establecimiento es fanático de Shakira.

La pareja llegó a un reconocido restó japonés de Barcelona y el dueño se negó a atenderlos, al parecer por estar del lado de la colombiana, y como "la casa se reserva el derecho de admisión", les negaron el servicio.

Algunas personas captaron la salida de Piqué y Clara Chía y afirmaron que estaban un poco molestos por la situación, en especial la joven modelo que acompaña al futbolista.

En paralelo, tras destrozar a su ex en la Music Sessions #53 junto a Bizarrap, Shakira acaba de lanzar una segunda ronda de dardos contra su ex y su nueva pareja, de la mano de "TQG", junto a Karol G.

"Te quedó grande", significa, en realidad, el título de la canción, que promete ser un fuerte descargo contra los ex de las colombianas: Anuel AA y Gerard Piqué.