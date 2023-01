Se puso un anillo en el pene, se le atascó y debieron socorrerlo los bomberos

Cómo ocurrió el insólito hecho

Según publicó el prestigioso periódico The New York Times, el ciudadano chino colocó el artefacto en la base de su pene, y una vez ajustado no pudo volver a sacarlo. Como no le producía ningún tipo de dolor, decidió dejarlo así, ante la vergüenza que le significaba pedir ayuda para retirarlo.