Se supo cuánto vale el auto con el que chocó More Rial en la autopista

El dramático accidente que sufrió Morena y una sospecha vinculada a Jorge Rial: "Me tiraron..."

More Rial no para de ser noticia. Este miércoles a la mañana la hija de Jorge Rial tuvo un accidente de tránsito. "Alrededor de las 11.20 sufrió un choque de automóvil. Ella venía manejando por la General Paz, y le llevaron puesto el frente de su vehículo", contó Facundo Ventura en A la tarde (América TV).

"Está bien, estuve hablando con ella. Tiene un golpe en la cara, no fue al médico, directamente se acostó y está descansando en la casa", detalló. Sobre las circunstancias en las que sucedió el choque, el periodista acotó que fue una mala "maniobra". "¿Pero mala maniobra o pasó algo atípico? Porque la escuché a Morena decir que habría sido algo que no fue casual y que temía por su vida", intervino Cora Debarbieri.

"El muchacho del auto si bien se bajó no dio los datos porque no tenía los papeles, pero bueno por lo menos se bajó. Si hubiese querido hacer algún tipo de daño yo creo que habría seguido con su camino", opinó Facundo.

"Estaba sola", respondió cuando le preguntaron si estaba con su hijo Francesco. Facundo Ventura, en ese momento, leyó un mensaje de texto que le envió More: "Me tiraron la camioneta". "No hizo la denuncia, su abogado le dijo que la van a hacer más tarde, que primero quiere que esté tranquila, relajada, descansando", agregó Ventura.

Por último, la conductora Karina Mazzocco acotó: "Decir que le tiraron la camioneta encima es delicado y además en este marco que venimos atestiguando en los últimos días".