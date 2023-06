El dramático accidente que sufrió Morena y una sospecha vinculada a Jorge Rial: "Me tiraron..."

"El muchacho del auto si bien se bajó no dio los datos porque no tenía los papeles, pero bueno por lo menos se bajó. Si hubiese querido hacer algún tipo de daño yo creo que habría seguido con su camino", opinó Facundo.

"Estaba sola", respondió cuando le preguntaron si estaba con su hijo Francesco. Facundo Ventura, en ese momento, leyó un mensaje de texto que le envió More: "Me tiraron la camioneta". "No hizo la denuncia, su abogado le dijo que la van a hacer más tarde, que primero quiere que esté tranquila, relajada, descansando", agregó Ventura.

Por último, la conductora Karina Mazzocco acotó: "Decir que le tiraron la camioneta encima es delicado y además en este marco que venimos atestiguando en los últimos días".

Choque More Rial.jpg

Luis Ventura le respondió a Marcela Tauro, en LAM (América TV), luego de la que periodista opinara sobre el escándalo de More Rial y dijera que Luis debería haberse corrido del panel de A la tarde.

"¿No vio bien que la cag... a trompadas? ¿No vio bien eso?", se preguntó Ventura. "Yo le quiero decir una cosa (a Tauro), yo no la fui a buscar (por More). Cuando se intentó suicidar me llamó a mí, cuando el papá se estaba muriendo me llamó a mí. Yo no fui a buscar, yo recibí", respondió.

"Yo no me metí en ningún lugar, si a lo mejor hubiera llamado a otras personas... bueno. A mí me invitaban y me destinvitaban para la fiesta. Yo no sabía si tenía que ir. Cada uno tiene su opinión. A mí nadie me la contó, yo la viví", aclaró. "Soy respetuoso de muchas cosas que yo no cuento... con gente que va a terminar presa", agregó.

"¿Cómo? ¿Gente que va a terminar presa?", le preguntó el movilero. "Y sí, cuando se cometen delitos la gente tiene que ir presa. Hablamos de muchos, hay muchos metidos en la historia", sentenció. "Voy a Tribunales cuando quieran", dijo.

Ante la pregunta de cómo tomaba todo esto Jorge Rial, Marcela Tauro había dicho que después "el vuelto te viene". Ventura dio su punto de vista y dijo: "A ella le vino, a mí no. Yo estoy esperando el vuelto, pero el vuelto de todo, eh. ¿El vuelto de qué? ¿De haberle jugado una buena? ¿El vueltó de qué? ¿De haber laburado? ¿El vuelto de haber sido leal? Por favor, hablemos en serio", culminó indignado.