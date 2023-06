Luis Ventura volvió a hablar sobre More Rial y le respondió a Marcela Tauro: "Alguien va a terminar..."

"Yo no me metí en ningún lugar, si a lo mejor hubiera llamado a otras personas... bueno. A mí me invitaban y me destinvitaban para la fiesta. Yo no sabía si tenía que ir. Cada uno tiene su opinión. A mí nadie me la contó, yo la viví", aclaró. "Soy respetuoso de muchas cosas que yo no cuento... con gente que va a terminar presa", agregó.

"¿Cómo? ¿Gente que va a terminar presa?", le preguntó el movilero. "Y sí, cuando se cometen delitos la gente tiene que ir presa. Hablamos de muchos, hay muchos metidos en la historia", sentenció. "Voy a Tribunales cuando quieran", dijo.

Ante la pregunta de cómo tomaba todo esto Jorge Rial, Marcela Tauro había dicho que después "el vuelto te viene". Ventura dio su punto de vista y dijo: "A ella le vino, a mí no. Yo estoy esperando el vuelto, pero el vuelto de todo, eh. ¿El vuelto de qué? ¿De haberle jugado una buena? ¿El vueltó de qué? ¿De haber laburado? ¿El vuelto de haber sido leal? Por favor, hablemos en serio", culminó indignado.

La eufórica y categórica respuesta de Luis Ventura a Jorge Rial: "Si me pasa algo..."

Tras la filtración del mensaje que le envió Jorge Rial a su hija Morena, Luis Ventura, indignado, le respondió al periodista en A la tarde (América TV), el programa conducido por Karina Mazzocco.

"¿Te puedo pedir un favor? No hables más con Ventura. Bloqueálo, sino me voy a enojar con vos. No quiero más contacto con esa m... de persona. Bloquealo. Habla boludeces y te involucra a vos", fue el mensaje que le envió Rial a More.

"Esa mie... que salvó a tu hija de un suicidio, con las venas cortadas, cuando el papá no atendía el teléfono. Apareció tres horas después, al otro día, haciendo declaraciones que él había llamado acá, allá, te olvidaste de esa", respondió Ventura eufórico y furioso.

"Te voy a decir una cosa: nunca levanté un teléfono porque me hiciste lo mismo que al otro padrino, al original. Alguna vez va a explicar él en Tribunales que le habían ofrecido para que firmara y se hiciera cargo de lo que hacían ustedes. Si querés vamos, cuando vos quieras”, continuó Luis desaforado.

Y agregó enojadísimo: "¿Nos olvidamos del cuchillazo en los riñones, allá en el polo, cuando abriste un programa diciendo que le ibas a meter un balazo a Fort en la cabeza. No hablemos de lo que hiciste con algunas compañeras de trabajo. Con testigos y en Tribunales, poné fecha y hora. Si me pasa algo, sepan que esto tiene que ver, ojo. No sería la primera vez”.

Mazzocco, precupada, intervino y el panelista siguió: “¿Querían que hable? Basta de fingir porque yo nunca levanté un teléfono porque nunca tuve uno. A mí siempre me llamaron y me metieron en quilombos. Cuando se sacaron la selfie, lo hicieron para promocionar un programa que estaba saliendo en la radio de Cristobal López, que nunca lo tocaron a él, habrá que ver por qué. Cristobal López no se tocó, ¿sabés por qué? Porque después fuimos a laburar todos allá”.

“Que hable de las reuniones con Lázaro Báez en la casa. ¿Por qué no habla de eso? Yo puedo hablar... de las sociedad que vinieron después, también puedo hablar”, disparó Ventura.

Dijo también que More sabe todo esto "y más". “Sabe cosas gravísimas... ¿Cómo? ¿No quiere hablar más con la hija y le manda ese mensaje? ¿Qué pasó? ¿Se recordó que hay plata ahora? Compramos el silencio una vez más...”, aseguró.

El panelista al final volvió a decir que si le llegara a pasar algo sería culpa de Rial, y resaltó que hay mucha gente que tiene información. “Vayan a la gomería a preguntar cuántos bulones me aflojaron la semana pasada. Pregúntele si le tajearon las gomas del auto a Morena. Por supuesto, no se quién fue pero se de dónde viene”, cerró.