La eufórica y categórica respuesta de Luis Ventura a Jorge Rial: "Si me pasa algo..."

"Esa mie... que salvó a tu hija de un suicidio, con las venas cortadas, cuando el papá no atendía el teléfono. Apareció tres horas después, al otro día, haciendo declaraciones que él había llamado acá, allá, te olvidaste de esa", respondió Ventura eufórico y furioso.

"Te voy a decir una cosa: nunca levanté un teléfono porque me hiciste lo mismo que al otro padrino, al original. Alguna vez va a explicar él en Tribunales que le habían ofrecido para que firmara y se hiciera cargo de lo que hacían ustedes. Si querés vamos, cuando vos quieras”, continuó Luis desaforado.

Y agregó enojadísimo: "¿Nos olvidamos del cuchillazo en los riñones, allá en el polo, cuando abriste un programa diciendo que le ibas a meter un balazo a Fort en la cabeza. No hablemos de lo que hiciste con algunas compañeras de trabajo. Con testigos y en Tribunales, poné fecha y hora. Si me pasa algo, sepan que esto tiene que ver, ojo. No sería la primera vez”.

Mazzocco, precupada, intervino y el panelista siguió: “¿Querían que hable? Basta de fingir porque yo nunca levanté un teléfono porque nunca tuve uno. A mí siempre me llamaron y me metieron en quilombos. Cuando se sacaron la selfie, lo hicieron para promocionar un programa que estaba saliendo en la radio de Cristobal López, que nunca lo tocaron a él, habrá que ver por qué. Cristobal López no se tocó, ¿sabés por qué? Porque después fuimos a laburar todos allá”.

“Que hable de las reuniones con Lázaro Báez en la casa. ¿Por qué no habla de eso? Yo puedo hablar... de las sociedad que vinieron después, también puedo hablar”, disparó Ventura.

Dijo también que More sabe todo esto "y más". “Sabe cosas gravísimas... ¿Cómo? ¿No quiere hablar más con la hija y le manda ese mensaje? ¿Qué pasó? ¿Se recordó que hay plata ahora? Compramos el silencio una vez más...”, aseguró.

El panelista al final volvió a decir que si le llegara a pasar algo sería culpa de Rial, y resaltó que hay mucha gente que tiene información. “Vayan a la gomería a preguntar cuántos bulones me aflojaron la semana pasada. Pregúntele si le tajearon las gomas del auto a Morena. Por supuesto, no se quién fue pero se de dónde viene”, cerró.

El sugestivo mensaje de Silvia D'Auro tras las polémicas declaraciones de Morena Rial

Este martes en A la tarde (América TV) mostraron el sugestivo mensaje que publicó Silvia D' Auro en sus estados de WhatsApp. La ex pareja de Jorge Rial eligió una frase contundente para compartir con sus allegados tras las polémicas declaraciones de Morena Rial.

"La verdad es como un león, no tienes que defenderla, déjalo suelto; se defenderá sola", expresó la empresaria, citando al filósofo y escritor Agustín de Hipona. Después de unos minutos, D' Auro bloqueó a la producción del programa de Karina Mazzocco para ocultar su posteo.

En A la tarde, Morena lanzó fuertes dichos contra su madre adoptiva. "Me tiraba contra la bañadera. Me hacía golpear mis partes íntimas. Me ponía cera en mis partes íntimas. Del colegio la llamaban y le decían que la iban a denunciar porque nosotras llegábamos con golpes", afirmó.

Además, la joven aseguró que D' Auro las usó para mantener el vínculo con el periodista. “Yo creo que ella (Silvia) quiso atar a Jorge teniéndome primero a mí y después (…) vino mi hermana. Pero nunca nos quiso", remarcó.

Tras la visita de Morena a A la tarde, en LAM, Yanina Latorre deslizó que la empresaria se mudó a Punta del Este, Uruguay, donde vive tranquila y alejada de los escándalos y las dos chicas que adoptó junto al conductor.