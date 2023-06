Se supo la millonaria condición que le impuso More a Jorge Rial para terminar la guerra familiar

Pero, al parecer, tras ventilarlo todo, Morena estaría dispuesta a reconciliarse con su padre si él accede a abrirle este espacio, "Más allá de que no le va a faltar nunca nada material, porque voy a hacer lo necesario. Si tengo que salir a trabajar lo voy a hacer", dijo.

En medio de todo esto, el periodista le pidió a Morena que, bajo ningún aspecto, quería que tuviese vínculo con Luis Ventura: "¿Te puedo pedir un favor? No hables más con Ventura. Bloqueálo, sino me voy a enojar con vos. No quiero más contacto con esa m... de persona. Bloquealo. Habla boludeces y te involucra a vos".

Embed

Se supo cuánto vale el auto con el que chocó More Rial en la autopista

Morena Rial chocó su lujoso vehículo de alta gama mientras circulaba por General Paz. La mediática aseguró que no fue un accidente, sino que fue algo causado, un atentado contra su vida.

El auto del accidente de Morena es un BMW, que por lo que se llega a ver de la patente corresponde al 2008, las letras GV utilizado para identificar a los automóviles ese año.

Según un sitio de ventas de automóviles, se estima que no es un auto tan caro como pareciera. Los precios actuales de esos vehículos oscilan entre los 51 y los 296 mil dólares, cifra que corresponde a un “serie 7” de 2023.

Sin embargo, los 2008 se pueden conseguir entre los 9700 dólares hasta los 37 mil en sitios de venta y concesionarias.