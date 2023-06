La fuerte represalia de Jorge Rial a la periodista Fernanda Iglesias: "Me hizo..."

Fernanda Iglesias - Rial me hizo la vida imposible - Captura LAM.jpg

Pero inmediatamente agregó: "Esa nota me costó más que lo que sale un piso en Marbella. Me costó muchísimo porque Jorge Rial no me lo perdonó nunca y se ensañó tanto conmigo que me hizo la vida imposible durante dos semanas que, para mí, fueron interminables. Me trató de mala periodista, de mala persona, de que no quería a los chicos adoptados. Una cantidad de barbaridades que me hicieron un daño impresionante. Él hasta llegó a decir que yo tenía una asociación ilícita con Silvia".

Consultada entonces por Yanina Latorre sobre si las represalias de Jorge Rial fueron por vía pública o privada, Fernanda Iglesias explicó que todo ocurrió públicamente. "Yo no me asusté igual porque ya venía envalentonada haciendo notas sobre él cuando nadie las hacía. De hecho, cuando la Niña Loly tuvo un choque con un auto que era de él. Ella no tenía la licencia en vigencia y el chico al que chocó me contacta en un momento y me dice: 'Llamé a un montón de periodistas y nadie se anima a publicar esto'", admitió la periodista.

Fernanda Iglesias reveló por qué piensa en volver

Fernanda Iglesias habló desde España con Ángel de Brito y las angelitas en LAM (América TV), y admitió que "extraña muchísimo, sobre todo a su hijo". "Estoy al borde de comprarme un pasaje y volver mañana", dijo desesperada.

La periodista contó en qué trabaja actualmente: "Estoy trabajando en una inmobiliaria, aprendiendo un montón de cosas que nunca pensé que iba a aprender. Es en Marbella la inmobiliaria".

"Pero ya extrañás también. Dijiste que extrañabas, que después se vuelve rutinario", intervino Estefi Berardi. "Sí, extraño, extraño mucho. Todo lo que ustedes me dijeron que me iba pasar me está pasando. Extraño muchísimo a mi hijo. Hay gente que me vive preguntando en Instagram: '¿Extrañás a tu hijo?' Hijos de p..., obvio que lo extraño, me estoy desgarrando de lo que lo extraño, no me pregunten más, por favor", reveló.

"Yo creo que es que lo llama más la curiosidad, porque acá lo contamos en su momento, es lo particular del caso. Hay muchas familias que se van todas juntas, los chicos jóvenes se van solos a hacer sus familias, tu caso fue distinto", acotó el conductor sobre la situación en la que se fue Iglesias: su marido y su hijo (de 12 años) están en la Argentina.

"Estoy al borde de comprarme un pasaje y volver mañana", expresó. Ahí, Yanina Latorre, como frutilla del postre, agregó: "Te dije que no ibas a aguantar".