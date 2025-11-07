La hiriente frase de Germán Martitegui que hizo renunciar a Eugenia Tobal de MasterChef

“Ella hizo un brownie en el capítulo del llanto y la emoción dedicado a los parientes, y el brownie tenía que ver con su mamá, por lo que el comentario de Martitegui no gustó porque le removió cosas”, contó Ángel, que remarcó cómo fue la frase que terminó con todo.

“Le dijo ‘¿Pero qué tenés en la cabeza, como vas a presentar esto?’ en un mal tono. Eso no lo pusieron al aire, pero la cara sí, me contó un participante, que me dijo que va a decir que se fue por temas personales, pero fue por lo del brownie”, cerró el conductor ante esta nueva polémica en MasterChef Celebrity.

Cómo fue la eliminación de Diego Peque Schwartzman en MasterChef Celebrity

MasterChef Celebrity (Telefe) tuvo una nueva gala de eliminación. Por decisión del jurado, uno de los participantes más queridos por sus compañeros se despidió, pero aseguró que tiene muchas intenciones de volver a participar.

En la gala del miércoles 5 de noviembre, Diego "Peque" Schwartzman se despidió del reality culinario al no convencer con su plato al exigente jurado del reality.

De esta forma, se convirtió en el tercer participante expulsado de la cuarta temporada. El desafío de la noche era elaborar un plato que tenga un toque personal con los ingredientes que había debajo de las ya clásicas "cajas misteriosas".