La actriz, Eugenia Tobal, decidió bajarse del programa que conduce Wanda Nara en medio de un nuevo escándalo en MasterChef Celebrity. Los detalles.
7 nov 2025, 08:56
La hiriente frase de Germán Martitegui que hizo renunciar a Eugenia Tobal de MasterChef
Tras la polémicas salidas de Pablito Lescano y Valu Cervantes, ahora trascendió que Eugenia Tobal se fue de MasterChef Celebrity (Telefe), furiosa con Germán Martitegui.
Según fuentes cercanas a la producción, la tensión en el set creció en la última semana. Las críticas del jurado y la presión del formato habrían sido determinantes para que la actriz, muy querida por el público y candidata a ganar, decidiera irse del ciclo que conduce Wanda Nara.
No es la primera vez que el ciclo atraviesa una situación así. Varios participantes decidieron dar un paso al costado, generando preocupación entre los productores y dejando en evidencia el desgaste que provoca la competencia.
En LAM (América TV), Ángel de Brito reveló que, en las grabaciones se suelen producir intercambios muchos más duros que los que dejan ver al aire mediante un delicado trabajo de edición, entre ellos el que se produjo entre los jurados y Eugenia a raíz de un brownie que no convenció.
“Ella hizo un brownie en el capítulo del llanto y la emoción dedicado a los parientes, y el brownie tenía que ver con su mamá, por lo que el comentario de Martitegui no gustó porque le removió cosas”, contó Ángel, que remarcó cómo fue la frase que terminó con todo.
“Le dijo ‘¿Pero qué tenés en la cabeza, como vas a presentar esto?’ en un mal tono. Eso no lo pusieron al aire, pero la cara sí, me contó un participante, que me dijo que va a decir que se fue por temas personales, pero fue por lo del brownie”, cerró el conductor ante esta nueva polémica en MasterChef Celebrity.
