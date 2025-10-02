Se supo que Thiago Medina debe volver a pasar por el quirófano: enterate a qué se debe

Aunque no se trata de una operación de reconstrucción, es un paso crucial para su recuperación: una infección en el área podría complicar gravemente su cuadro.

“Thiago sigue evolucionando favorablemente, está despierto, se alimenta y recibe oxígeno por una cánula nasal. Mañana deberá atravesar una nueva cirugía: la toilette de la herida del tórax”, escribió Celis en sus redes sociales.

La situación de Medina generó una verdadera ola de apoyo popular. Afuera del hospital, amigos, familiares y seguidores colgaron carteles con mensajes de aliento. La propia Daniela agradeció los gestos: “Gracias por cada cartel y amor que le dan a Thiago. Es muy importante que sigamos con las cadenas de oración. Como digo siempre, es un proceso largo, pero confiamos en su recuperación con el trabajo de todos los profesionales y la energía de su gente”.

Aunque el panorama sigue siendo delicado, los médicos remarcan que Medina responde bien a los tratamientos, se encuentra estable y consciente, y logra alimentarse, un dato que genera esperanza en medio de tanta incertidumbre.

La próxima cirugía marcará un nuevo capítulo en su recuperación. Si todo evoluciona como esperan los profesionales de la salud, el joven podría ir dejando atrás el riesgo más crítico y avanzar hacia una etapa de rehabilitación.