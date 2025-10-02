El desgarrador pedido de Morena Rial a su equipo de abogados: "Por favor..."

Este 2 de octubre Morena Rial cumple su segundo día de prisión en el penal de Magdalena, en el que parece ser, las condiciones edilicias no son para nada buenas.
Ver las ultimas noticias en a24.com
Morena Rial atraviesa los primeros días de lo que serán momentos complicados en la Unidad Penitenciaria N° 51 de Magdalena. Sus abogados hacen todo lo posible para lograr su pronta liberación domiciliaria.
Este 2 de octubre Morena Rial cumple su segundo día de prisión en el penal de Magdalena, en el que parece ser, las condiciones edilicias no son para nada buenas.
Aparentemente, los abogados están haciendo todas las presentaciones necesarias para conseguir que se le otorgue el beneficio de prisión domiciliaria y así poder compartir el día a día con Amadeo, su hijo más chico, quien cumple su primer añito el próximo 7 de octubre, y su hermana Rocío tomó la responsabilidad que un evento tan especial se lleve a cabo de igual forma.
En diálogo con A la Barbarossa (Telefe), el abogado Martin Leiro confirmó la información que había dado su colega y socio, Alejandro Cipolla y remarcó que la influencer, al no haber sido procesada por la Justicia, se encuentra detenida en zona de buzones "sin colchón, comida ni ropa".
"Ella no está bien. Como dijo el doctor Miguel Ángel Pierri, por el secreto profesional hay cosas que no puedo decir, pero ha vivido cosas los últimos días muy difíciles. No está bien y su hijo Amadeo es una contención", explicó acerca de su estado de ánimo y cómo la ayuda el pequeño.
Fue en ese momento que el abogado expuso el dramático pedido que le hizo su defendida: "De cada diez palabras que dice, ocho tienen que ver con su hijo. Es más, lo primero que me dijo cuando hablamos es que en las visitas del domingo, por favor le llevara a su hijo".
Con motivo del primer añito de Amadeo, el hijo de Morena Rial, su tía Rocío y quién está a cargo del pequeño, tomó la decisión de que el cumpleaños se lleve a cabo de igual modo. Facundo Ventura, hijo de Luis, así lo dejó claro en La Posta del Espectáculo (TV Pública).
"Una de sus mejores amigas me contaba que estaban armando, de todas maneras, el cumpleaños de su hijo Amadeo, que es ahora. Lo van a hacer igual, lo van a festejar con su hermana, Rocío", lanzó en el programa.
"Una de sus mejores amigas me contaba que estaban armando, de todas maneras, el cumpleaños de su hijo Amadeo, que es ahora. Lo van a hacer igual, lo van a festejar con su hermana, Rocío", sumó el periodista, que pese a que la madre no esté presente físicamente, la celebración no se va a suspender.
Y agregó, además, que todo sigue en marcha: "Están buscando el tema de salones, tortas, catering para resolverlo porque la idea es festejarlo, aunque Morena siga detenida".
En ese sentido, reveló que Rial seguiría en el penal, por lo menor, por un mes: "Eso tardaría en que le den la domiciliaria".
"Cuando Morena estuvo detenida en la alcaldía, Jorge se hizo cargo de Amadeo y generó un vínculo increíble, lo que lo hizo acercarse mucho más a su hija", reveló Ventura. Por otro lado, opinó que tuvo un beneficio en la excarcelación por el vínculo paternal con el periodista: "La liberaron por ser hija de Jorge, por ningún otro motivo".