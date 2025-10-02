El desgarrador pedido de Morena Rial a su equipo de abogados: "Por favor..."

Fue en ese momento que el abogado expuso el dramático pedido que le hizo su defendida: "De cada diez palabras que dice, ocho tienen que ver con su hijo. Es más, lo primero que me dijo cuando hablamos es que en las visitas del domingo, por favor le llevara a su hijo".

Qué decisión tomó Rocío Rial con Amadeo, el hijo de Morena Rial

Con motivo del primer añito de Amadeo, el hijo de Morena Rial, su tía Rocío y quién está a cargo del pequeño, tomó la decisión de que el cumpleaños se lleve a cabo de igual modo. Facundo Ventura, hijo de Luis, así lo dejó claro en La Posta del Espectáculo (TV Pública).

"Una de sus mejores amigas me contaba que estaban armando, de todas maneras, el cumpleaños de su hijo Amadeo, que es ahora. Lo van a hacer igual, lo van a festejar con su hermana, Rocío", lanzó en el programa.

Y agregó, además, que todo sigue en marcha: "Están buscando el tema de salones, tortas, catering para resolverlo porque la idea es festejarlo, aunque Morena siga detenida".

En ese sentido, reveló que Rial seguiría en el penal, por lo menor, por un mes: "Eso tardaría en que le den la domiciliaria".

"Cuando Morena estuvo detenida en la alcaldía, Jorge se hizo cargo de Amadeo y generó un vínculo increíble, lo que lo hizo acercarse mucho más a su hija", reveló Ventura. Por otro lado, opinó que tuvo un beneficio en la excarcelación por el vínculo paternal con el periodista: "La liberaron por ser hija de Jorge, por ningún otro motivo".