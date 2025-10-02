En vivo Radio La Red
Deportes
Scaloni
Selección Argentina
PREOCUPACIÓN

Dolor de cabeza para Scaloni: un jugador se lesionó y quedó descartado para los próximos amistosos de la Selección

Uno de los futbolistas que estaba en la consideración de Lionel Scaloni sufrió una lesión y no estará disponible para los amistosos ante Venezuela y Puerto Rico, ni para la ventana FIFA de noviembre rumbo al Mundial 2026.

Dolor de cabeza para Scaloni: un jugador se lesionó y quedó descartado para los próximos amistosos de la Selección

Lionel Scaloni recibió una mala noticia en la antesala de la doble fecha FIFA de octubre. Facundo Medina, uno de los defensores que el entrenador venía considerando como recambio habitual en la Selección Argentina, sufrió un esguince en el tobillo derecho que lo dejará fuera de las canchas por aproximadamente ocho semanas.

image

La lesión ocurrió durante la goleada 4-0 del Olympique de Marsella frente al Ajax, por la segunda fecha de la Champions League. A los 33 minutos del primer tiempo, el exjugador de River recibió una dura entrada de Lucas Rosa y tuvo que ser reemplazado por CJ Egan-Riley. El diagnóstico posterior confirmó lo que se temía: esguince importante y recuperación prolongada.

Qué partidos se perderá Medina con la Selección

Por los tiempos de rehabilitación estimados, Medina no podrá estar presente en los amistosos que la Selección Argentina disputará la próxima semana en Estados Unidos:

  • Viernes 10 de octubre - 21.00: Argentina vs. Venezuela, en el Hard Rock Stadium de Miami.

  • Lunes 13 de octubre - 20.00: Argentina vs. Puerto Rico, en el Soldier Field de Chicago.

Además, su baja se extendería también a la fecha FIFA de noviembre, que será clave para continuar la preparación rumbo al Mundial 2026.

Quién puede reemplazarlo en la defensa de Scaloni

La ausencia del defensor del Olympique de Marsella abre interrogantes sobre las alternativas defensivas que manejará Scaloni. En la última convocatoria, los centrales citados fueron:

  • Cristian Romero

  • Nicolás Otamendi

  • Leonardo Balerdi

  • Juan Foyth

  • Facundo Medina

El DT podría optar por mantener la base con Romero y Otamendi, mientras que Balerdi aparece como una opción natural para ocupar ese lugar en la rotación. Foyth también puede desempeñarse como zaguero, aunque ha sido utilizado con más frecuencia como lateral o defensor mixto.

Otra posibilidad es que Scaloni vuelva a probar futbolistas del medio local o de ligas emergentes, en especial considerando que se trata de amistosos de preparación y no de partidos oficiales. Sin embargo, el entrenador suele priorizar la continuidad del bloque antes de hacer grandes cambios.

El presente de Medina en Francia

Facundo Medina llegó al Olympique de Marsella a mediados de año, a préstamo desde el Lens. La operación incluyó un cargo de 2 millones de euros y una opción de compra obligatoria de 18 millones para la próxima temporada. En sus primeros partidos, se había ganado un lugar en la rotación defensiva del equipo francés.

Su buen presente había generado expectativa en la Selección, donde comenzó a ser citado con regularidad durante el último ciclo. Incluso fue parte del grupo que acompañó el proceso posterior al Mundial de Qatar, proyectado como una variante joven para el futuro inmediato.

Si la recuperación avanza sin contratiempos, Medina podría volver recién a fines de noviembre o principios de diciembre. Esto significa que recién estaría disponible para las últimas semanas del año en su club y para el armado final del 2024 de la Selección.

Scaloni, por ahora, deberá reacomodar sus piezas. El defensor zurdo se perfilaba como una carta importante para la renovación paulatina que el cuerpo técnico lleva adelante. Su ausencia es un contratiempo, pero el entrenador ya ha demostrado flexibilidad para adaptarse.

