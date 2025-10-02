Dolor de cabeza para Scaloni: un jugador se lesionó y quedó descartado para los próximos amistosos de la Selección

Viernes 10 de octubre - 21.00: Argentina vs. Venezuela, en el Hard Rock Stadium de Miami.

Lunes 13 de octubre - 20.00: Argentina vs. Puerto Rico, en el Soldier Field de Chicago.

Además, su baja se extendería también a la fecha FIFA de noviembre, que será clave para continuar la preparación rumbo al Mundial 2026.

Quién puede reemplazarlo en la defensa de Scaloni

La ausencia del defensor del Olympique de Marsella abre interrogantes sobre las alternativas defensivas que manejará Scaloni. En la última convocatoria, los centrales citados fueron:

Cristian Romero

Nicolás Otamendi

Leonardo Balerdi

Juan Foyth

Facundo Medina

El DT podría optar por mantener la base con Romero y Otamendi, mientras que Balerdi aparece como una opción natural para ocupar ese lugar en la rotación. Foyth también puede desempeñarse como zaguero, aunque ha sido utilizado con más frecuencia como lateral o defensor mixto.

Otra posibilidad es que Scaloni vuelva a probar futbolistas del medio local o de ligas emergentes, en especial considerando que se trata de amistosos de preparación y no de partidos oficiales. Sin embargo, el entrenador suele priorizar la continuidad del bloque antes de hacer grandes cambios.

El presente de Medina en Francia

Facundo Medina llegó al Olympique de Marsella a mediados de año, a préstamo desde el Lens. La operación incluyó un cargo de 2 millones de euros y una opción de compra obligatoria de 18 millones para la próxima temporada. En sus primeros partidos, se había ganado un lugar en la rotación defensiva del equipo francés.

Su buen presente había generado expectativa en la Selección, donde comenzó a ser citado con regularidad durante el último ciclo. Incluso fue parte del grupo que acompañó el proceso posterior al Mundial de Qatar, proyectado como una variante joven para el futuro inmediato.

Si la recuperación avanza sin contratiempos, Medina podría volver recién a fines de noviembre o principios de diciembre. Esto significa que recién estaría disponible para las últimas semanas del año en su club y para el armado final del 2024 de la Selección.

Scaloni, por ahora, deberá reacomodar sus piezas. El defensor zurdo se perfilaba como una carta importante para la renovación paulatina que el cuerpo técnico lleva adelante. Su ausencia es un contratiempo, pero el entrenador ya ha demostrado flexibilidad para adaptarse.