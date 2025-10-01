Daniela Celis dio un nuevo parte médico de Thiago Medina a semanas del dramático accidente: "Por favor..."

Daniela Celis parte de Thiago Medina

Por último, la influencer hizo hincapié en la relevancia de las energías positivas que rodean a Thiago durante su recuperación. Subrayó que, además del tratamiento médico y el seguimiento profesional, el acompañamiento emocional y el apoyo de familiares, amigos y seguidores juegan un papel fundamental para mantener la motivación y la fuerza del joven.

Cuándo fue el accidente de Thiago Medina

Thiago Medina se accidentó el 12 de septiembre en la intersección de la avenida San Martín y La Providencia, en Francisco Álvarez, partido de Moreno.

El joven, ex participante de Gran Hermano, sufrió un grave accidente de moto el 12 de septiembre de 2025 en la intersección de la Ruta 7 y La Providencia, en Francisco Álvarez, partido de Moreno. El joven de 22 años colisionó contra un automóvil y fue trasladado de urgencia al Hospital Mariano y Luciano de la Vega, donde permanece internado.

Tras más de dos semanas de aquel momento, el joven mostró signos de mejoría. Su expareja y madre de sus hijas gemelas -Laia y Aimé-, Daniela Celis, compartió en redes sociales que el joven está despierto, se alimenta por sí mismo y recibe oxígeno a través de una cánula nasal. Además, se le retiró la asistencia respiratoria mecánica y pudo comunicarse con ella, preguntando por sus hijas

Sin embargo, su pronóstico sigue siendo reservado. Aún está bajo observación médica y se le realizará una nueva intervención para tratar una herida en el tórax.

La familia de Thiago, incluyendo a su hermana Camila Deniz y su expareja, se mantiene a su lado en el hospital. Solicitaron respeto por su privacidad y agradecen el apoyo recibido. Además, han organizado una cadena de oración para acompañar su recuperación.