Daniela Celis dio un nuevo parte médico de Thiago Medina a semanas del dramático accidente: "Por favor..."

Daniela Celis ofreció nuevos detalles sobre el estado de salud de Thiago Medina, quien se encuentra en plena recuperación tras el grave accidente de moto que sufrió el 12 de septiembre en la localidad de Francisco Álvarez, partido de Moreno.

1 oct 2025, 18:24
Daniela Celis (4) (1)

Daniela Celis volvió a llevar tranquilidad a sus seguidores al compartir un nuevo parte médico sobre la salud de Thiago Medina. La ex Gran Hermano 2022 se mostró optimista y aseguró que los resultados recientes reflejan una evolución favorable, lo que abre un panorama esperanzador de cara a los próximos pasos en su recuperación.

En el posteo que realizó en su cuenta de Instagram, destacó que el joven respondió bien a los tratamientos indicados por los profesionales y que el equipo médico se encuentra conforme con la evolución que viene mostrando en los últimos días: “Thiago sigue evolucionando favorablemente; está despierto, se alimenta y recibe oxígeno por una cánula nasal”.

Por otro lado, Daniela detalló cómo se desarrollarán las próximas horas en el seguimiento de la salud del padre de Laia y Aimé. “Mañana se le realizará una toilette de la herida de la cirugía de tórax. Por favor, es muy importante que sigamos con la cadena de oración”, comunicó.

“Como digo siempre, es un proceso largo, pero confiamos en su recuperación gracias al trabajo de todos los profesionales y a la energía de su gente. Toda la luz, las oraciones y la fuerza son necesarias en este momento”, transmitió, llevando esperanza a quienes siguen de cerca la recuperación.

Por último, la influencer hizo hincapié en la relevancia de las energías positivas que rodean a Thiago durante su recuperación. Subrayó que, además del tratamiento médico y el seguimiento profesional, el acompañamiento emocional y el apoyo de familiares, amigos y seguidores juegan un papel fundamental para mantener la motivación y la fuerza del joven.

Cuándo fue el accidente de Thiago Medina

Thiago Medina se accidentó el 12 de septiembre en la intersección de la avenida San Martín y La Providencia, en Francisco Álvarez, partido de Moreno.

El joven, ex participante de Gran Hermano, sufrió un grave accidente de moto el 12 de septiembre de 2025 en la intersección de la Ruta 7 y La Providencia, en Francisco Álvarez, partido de Moreno. El joven de 22 años colisionó contra un automóvil y fue trasladado de urgencia al Hospital Mariano y Luciano de la Vega, donde permanece internado.

Tras más de dos semanas de aquel momento, el joven mostró signos de mejoría. Su expareja y madre de sus hijas gemelas -Laia y Aimé-, Daniela Celis, compartió en redes sociales que el joven está despierto, se alimenta por sí mismo y recibe oxígeno a través de una cánula nasal. Además, se le retiró la asistencia respiratoria mecánica y pudo comunicarse con ella, preguntando por sus hijas

Sin embargo, su pronóstico sigue siendo reservado. Aún está bajo observación médica y se le realizará una nueva intervención para tratar una herida en el tórax.

La familia de Thiago, incluyendo a su hermana Camila Deniz y su expareja, se mantiene a su lado en el hospital. Solicitaron respeto por su privacidad y agradecen el apoyo recibido. Además, han organizado una cadena de oración para acompañar su recuperación.

Thiago Medina

     

 

