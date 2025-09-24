Subió un video a sus redes y ayudó a encontrar a un hombre desaparecido hace dos años

Su familia relata que, pese a los estragos de la enfermedad, siempre conservó un carácter afable. “Con la música paga el hotel, se viste; él no es un méndigo que come de la calle”, aseguró uno de sus hermanos, resaltando cómo Diego aprendió a sobrevivir lejos de casa.

Sin embargo, la demencia senil comenzó a deteriorar gradualmente su memoria, pero no afectó del todo su capacidad para relacionarse. Según sus allegados, no representa un peligro para nadie y, por el contrario, mantiene un trato cordial con quienes lo rodean. Esa misma condición, no obstante, lo llevó a extraviarse y a perder contacto con su familia, que durante años emprendió búsquedas sin éxito.

El video que cambió todo

La historia dio un giro inesperado cuando la empresaria ecuatoriana Amy Solano decidió grabar un video promocional para mostrar la ropa de su tienda. Mientras posaba frente a la cámara, un hombre apareció al fondo, mirando a través de la vitrina. Lo que parecía un detalle secundario se convirtió en el centro de atención cuando millones de usuarios repararon en él.

El clip superó los 2,8 millones de “me gusta” y despertó una ola de comentarios. Entre ellos, uno llamó especialmente la atención: “Hola, buenas tardes. El señor que aparece en el video es mi hermano. Lo estamos buscando desde hace dos años. Agradecemos cualquier información”, escribió Laura Londoño.

Poco después, otra hermana, Marta, ratificó la identidad y confirmó que Diego tiene esposa e hija. Sus palabras no solo confirmaron lo que muchos sospechaban, sino que encendieron nuevamente la búsqueda.

La búsqueda se reactiva

Tras la confirmación, la familia redobló esfuerzos en Ecuador y Perú, donde Diego había sido visto por última vez en un templo pentecostal. Desde ese momento, sus allegados comenzaron a coordinarse con conocidos y voluntarios para intentar rastrear sus pasos.

La propia Amy Solano decidió involucrarse. “Recibí fotos y datos, y quiero colaborar con su familia. Si vuelvo a verlo, estaré atenta para dar aviso”, declaró.

El caso también llamó la atención de organizaciones y ciudadanos que se ofrecieron a compartir información o brindar ayuda en la búsqueda. Las redes sociales se convirtieron en un canal clave, amplificando la historia a millones de personas en distintos países.

Mientras el video sigue circulando y acumulando reproducciones, los mensajes de apoyo no dejan de multiplicarse. Decenas de usuarios comparten datos, envían oraciones y se solidarizan con la familia Londoño.

“Cualquier información es vital”, insisten sus hermanos, quienes no pierden la fe en que pronto podrán reencontrarse él.