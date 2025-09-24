En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Policiales
Video
Desaparición
Investigación

El último video de Morena, Brenda y Lara con vida subiendo a una camioneta que apareció incendiada

Las últimas imágenes que se conocieron corresponden a una cámara de seguridad. Las jóvenes tienen 20 años y una, 15.

El último video de Morena, Brenda y Lara con vida subiendo a una camioneta que apareció incendiada
Crece la preocupación en La Matanza: se conoció un video de Morena

Crece la preocupación en La Matanza: se conoció un video de Morena, Brenda y Lara en una camioneta que apareció incendiada
Leé también Crece la preocupación en La Matanza por la desaparición de tres jóvenes: qué se sabe hasta ahora
Crece la preocupación en La Matanza por la desaparición de tres jóvenes. 

Las tres jóvenes habían sido vistas por última vez el viernes en la rotonda de Crovara y El Tiburón, de la localidad bonaerense de La Tablada. Sus celulares se habían apagado a la misma hora el sábado por la noche y desde entonces llevaban cuatro días sin hacer contacto.

La causa por la desaparición de Brenda (20), Morena (20) y Lara (15) sumó en las últimas horas un elemento considerado clave por los investigadores: un video de cámaras de seguridad que muestra el momento en que las tres jóvenes suben a una camioneta blanca, antes de que se perdiera todo rastro de ellas. Esto es lo que permitió identificarlas y confirmar lo que se temía: las tres fueron asesinadas.

En las imágenes, que ya están en manos de la Justicia, se puede ver cómo la menor se ubica en el asiento del acompañante, mientras que las otras dos chicas suben a la parte trasera del vehículo. Aunque la calidad de las imágenes no es óptima, para los investigadores constituyen una prueba contundente que confirma que las jóvenes efectivamente subieron a esa camioneta.

Embed

El punto donde fueron captadas las imágenes es un dato central para la investigación, ya que coincide con otras pistas recolectadas en el expediente, como la activación de los celulares en esa misma zona y el testimonio de testigos que aseguraron haber visto el vehículo.

La secuencia completa está siendo analizada por peritos de la Policía Científica para determinar la hora exacta en la que subieron a la camioneta y el recorrido posterior del vehículo.

El video de la cámara de seguridad les permitió a los investigadores trazar el camino que recorrió la Chevrolet Tracker Blanca hasta llegar a Florencio Varela.

Ese recorrido que hizo el vehículo llevó a la investigación hasta una casa ubicada sobre las calles Chañar y Jachal. Tras un allanamiento en la vivienda, se encontraron manchas de sangre.

El terrible hallazgo que cambia rotundamente la investigación

El caso tuvo un giro impactante cuando se hallaron de tres cuerpos enterrados en un terreno baldío, a pocos kilómetros del lugar donde las jóvenes fueron vistas por última vez. Más tarde, se confirmó los tres cuerpos que se encontraron, son de las jóvenes que se estaban buscando.

En paralelo, la policía detuvo a cuatro sospechosos que estarían vinculados con el hecho. Entre ellos hay dos hombres que, según trascendió, serían los dueños de la camioneta que aparece en el video. Todos quedaron a disposición de la fiscalía a cargo de la investigación y se espera que en las próximas horas sean indagados.

El video se suma a otras pruebas que ya forman parte del expediente, como el entrecruzamiento de llamadas, el rastreo de las antenas de telefonía celular y los testimonios de familiares y amigos. Los investigadores intentan determinar si las jóvenes subieron por voluntad propia al vehículo o si fueron forzadas.

Otra de las incógnitas es el destino final del recorrido de la camioneta. Para ello se están revisando cámaras de seguridad de la zona y de rutas cercanas que puedan haber captado el paso del vehículo. “Cada minuto de filmación es crucial para establecer qué pasó después de que las chicas se subieron a la camioneta”, explicaron desde la fuerza de seguridad.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Video Desaparición La Matanza
Notas relacionadas
Nuevas pistas en la búsqueda de las tres jóvenes de La Matanza: dos detenidos en una casa en Florencio Varela
Caso de Morena, Brenda y Lara en La Matanza: el terrible hallazgo que cambia rotundamente la investigación
Subió un video a sus redes y ayudó a encontrar a un hombre desaparecido hace dos años

Últimas Noticias

Más sobre Policiales

Más sobre Policiales

Te puede interesar