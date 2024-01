Tini Stoessel contó el grave problema de salud que atraviesa 

Tini lo pasó muy mal el año pasado, llegó a contar que no podía salir de la cama y que solo lloraba. Esto hizo que dejara su carrera de lado por un rato y se enfocó en mejorar.

"Me sirvió no pelearme con lo que le estaba pasando y aprender a surfear cada vez que me hacía la cabeza", aseguró.

"Voy a abrirme en muchos aspectos y con diferentes temas y cosas que me fueron pasando. Hay algo en mí que se está modificando y también por eso frené todo un álbum que ya estaba casi listo, para escribir uno nuevo y contar lo que tengo ganas", expresó y adelantó que no habrá colaboraciones, en este nuevo trabajo quiere contar su historia.