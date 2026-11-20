Las despedidas en la Legislatura porteña

La noticia generó expresiones de pesar entre sus compañeros de bloque y representantes de otras fuerzas políticas. Desde el espacio peronista que conduce Claudia Neira destacaron su pertenencia y trayectoria sindical.

“Con inmenso dolor despedimos a nuestra querida compañera Noemí Geminiani, diputada por nuestro bloque y secretaria adjunta del SUTERH. En estos momentos tan difíciles, desde nuestro bloque acompañamos a su familia y a sus compañeros. Hasta siempre Noemí”, expresaron.

También le dedicó unas palabras el legislador Matías Barroetaveña, quien compartía bancada con Geminiani y resaltó su compromiso con la militancia.

“Con tristeza y mucho cariño nos toca despedir a nuestra gran compañera Noemí Geminiani”, escribió. Luego, la recordó como “una compañera comprometida, de militancia incansable, que siempre estuvo presente acompañando y poniendo el cuerpo en cada lucha”.

En su mensaje, además, llamó a mantener vivo su legado “con el mismo compromiso y la misma fuerza”. “Hasta siempre, querida Noe”, concluyó.

Los mensajes de otros espacios políticos

Las muestras de condolencias también llegaron desde legisladores de otras fuerzas. Emmanuel Ferrario, integrante del bloque Confianza y Desarrollo (CyD), expresó su pesar por la muerte de su colega y envió un mensaje a sus seres queridos.

“Lamento mucho la pérdida de Noemí Geminiani, colega en la Legislatura. Un abrazo grande a su familia y seres queridos”, manifestó.

Por su parte, la legisladora Graciela Ocaña, también de CyD, recordó el vínculo que mantenía con Geminiani y destacó sus cualidades personales.

“Quienes la conocimos pudimos apreciar su gran calidad humana y su nobleza”, escribió. También hizo llegar sus condolencias a la familia, a sus compañeros de bloque y al espacio político al que pertenecía.

La diputada radical Aldana Crucitta se sumó a los mensajes de despedida y expresó su acompañamiento a los allegados de la dirigente: “Lamento profundamente el fallecimiento de Noemí Geminiani, colega y compañera de trabajo”, señaló.