La recién nacida ingresó en estado crítico y sufrió un paro cardiorrespiratorio. Los profesionales de la salud realizaron maniobras de reanimación y consiguieron restablecer su actividad cardíaca. Debido a la gravedad del cuadro, la beba fue trasladada a terapia intensiva, donde permaneció internada con asistencia respiratoria mecánica.

La bebé ingresó con paro cardiorrespiratorio al Hospital Pediátrico y falleció horas después en la Unidad de Terapia Intensiva (Foto: gentileza Diario Chaco)

Los estudios realizados durante su internación detectaron distintas alteraciones neurológicas de gravedad:

Edema cerebral, una acumulación de líquido que provoca inflamación del cerebro.

Hipertensión endocraneana, es decir, un aumento de la presión dentro del cráneo.

Hemorragia subaracnoidea, un sangrado en el espacio que rodea el cerebro.

Pupilas fijas y ausencia de respuesta refleja, signos de compromiso neurológico severo.

Este cuadro encendió las alarmas entre los profesionales médicos, quienes comenzaron a evaluar la posibilidad de que las lesiones fueran compatibles con el denominado síndrome del bebé sacudido. Sin embargo, esa hipótesis todavía debe ser corroborada mediante las pericias correspondientes.

La fractura de fémur que había sufrido la beba dos semanas antes

Uno de los antecedentes que adquirió especial importancia durante la investigación fue una internación previa de la niña. Según la información incorporada al expediente, la beba había sido hospitalizada dos semanas antes de su muerte debido a una fractura de fémur.

Se trata de una lesión que requiere especial evaluación médica cuando aparece en un recién nacido, debido a su corta edad y limitada movilidad. Además, durante la atención médica y las evaluaciones posteriores, los profesionales detectaron hematomas en diferentes partes del cuerpo, incluido el abdomen.

Los investigadores intentan determinar cuándo se produjeron esas lesiones, cuál fue su mecanismo y si existe alguna relación con el cuadro que provocó la muerte de la pequeña. Para ello, se encuentran pendientes estudios médicos complementarios y pericias destinadas a reconstruir lo ocurrido durante las semanas anteriores al fallecimiento.

Los padres de la menor fueron detenidos y son investigados por presunto homicidio agravado por el vínculo. (Foto: gentileza Diario Norte)

Qué reveló la autopsia de la beba y por qué detuvieron a sus padres

Tras la muerte de la niña, la fiscal Ingrid Wenner recibió los resultados preliminares de la autopsia. El informe forense consignó el siguiente diagnóstico: “Síndrome de posparo, hipertensión endocraneana con edema cerebral y hemorragia subaracnoidea. Sospecha de maltrato infantil. Neumonía espiratoria probable”.

El documento incorporó formalmente la sospecha de maltrato infantil, aunque las circunstancias y el mecanismo de las lesiones continúan bajo investigación. Con los primeros resultados médicos y los demás elementos reunidos, la fiscalía dispuso avanzar con la detención de los padres.

El procedimiento estuvo a cargo de efectivos de la División Delitos Contra las Personas, quienes arrestaron a Passennheim y Alfaro en el Hospital Julio C. Perrando. Según trascendió, ambos se encontraban en el establecimiento sanitario realizando consultas sobre el retiro del cuerpo de su hija cuando fueron detenidos.

Dónde están detenidos la escribana y el médico

Después del procedimiento, la pareja fue trasladada a distintas dependencias policiales de Resistencia. Juana Ayelén Passennheim quedó alojada en una dependencia policial de la capital chaqueña, mientras que Alejandro Bruno Alfaro fue llevado a la Comisaría Novena.

Los dos permanecen a disposición de la Justicia, imputados por homicidio agravado por el vínculo. La investigación continúa bajo la dirección de la fiscal Ingrid Wenner, quien busca establecer cómo se produjeron las lesiones que presentaba la beba y qué ocurrió durante los días previos a su internación.

Para esclarecer el caso, los investigadores avanzan con el análisis de informes médicos, estudios forenses complementarios y testimonios que permitan reconstruir la secuencia de los hechos. Por el momento, la responsabilidad penal de los padres no ha sido determinada por una sentencia judicial, mientras que la hipótesis de maltrato infantil sigue siendo objeto de investigación.