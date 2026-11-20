Qué hacía Joaquín Levinton cuando llegaba la boleta del agua para pagar

En charla con Nico Occhiato y el equipo, el cantante Joaquín Levinton reconoció sobre esa deuda que se le generó por no abonar las facturas del agua durante años.

"No había nada, ni expensas y se acumuló y acumuló (la deuda). Cuando llegaba la factura lo pateaba para afuera y muchas veces lo volvían a poner y lo volvía a patear", indicó con humor.

Levinton recordó que incluso sus vecinos le acercaban la boleta del impuesto y él lo tiraba después en la calle. "No quería salir el sobre de mier.. ese", dijo entre risas.

"Bueno lo pagué, estoy al día, no soy un moroso", cerró el artista dejando en claro que ya se encuentra al día tras esos impagos durante largos años.