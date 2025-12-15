En vivo Radio La Red
Recetas
RECETA

Turrón de maní y miel casero: una receta clásica que nunca falla en época de fiestas

Rinde, es económico y no requiere horno. Paso a paso, cómo hacer en casa uno de los turrones más tradicionales de las Fiestas, con ingredientes simples y un resultado que sorprende.

En cada mesa navideña hay sabores que se repiten año tras año. Algunos llegan envueltos en cajas compradas a último momento y otros, en cambio, despiertan recuerdos, aromas y cierta nostalgia. El turrón de maní y miel pertenece a este segundo grupo: un clásico infaltable de las Fiestas argentinas, sencillo, rendidor y con ese equilibrio justo entre lo dulce y lo crocante que lo convierte en una opción segura para el postre.

Lejos de ser una preparación compleja, este turrón se puede hacer en casa con pocos ingredientes, sin necesidad de horno y con un procedimiento accesible incluso para quienes no suelen cocinar. Además, prepararlo de manera casera permite controlar las cantidades, ajustar el dulzor y lograr una textura firme pero agradable al corte.

Ideal para sumar a la mesa dulce de Navidad o para regalar en porciones, el turrón de maní y miel se destaca por su simpleza y por ese sabor tan asociado a las celebraciones de fin de año.

Ingredientes para hacer turrón de manú y miel

  • Maní tostado sin sal

  • Miel

  • Azúcar

  • Agua

  • Obleas para turrón o papel manteca

(Las cantidades pueden ajustarse según el tamaño del molde y la cantidad que se desee preparar.)

Paso a paso: cómo hacer turrón de maní y miel

  • Preparar el molde

    Forrar una fuente rectangular con papel manteca o colocar una oblea en la base. Reservar.

  • Tostar el maní (si no lo está)

    En una sartén a fuego medio, tostar el maní sin sal hasta que esté apenas dorado. Retirar y dejar enfriar.

  • Hacer el almíbar

    En una olla, colocar el azúcar y el agua. Llevar a fuego medio y cocinar hasta que el azúcar se disuelva y se forme un almíbar.

  • Sumar la miel

    Agregar la miel al almíbar y continuar la cocción a fuego bajo, revolviendo con cuidado, hasta lograr una preparación espesa y homogénea.

  • Incorporar el maní

    Añadir el maní tostado y mezclar bien para que quede completamente cubierto por la miel.

  • Armar el turrón

    Volcar la mezcla sobre el molde preparado, emparejar con una espátula y cubrir con otra oblea o papel manteca.

  • Prensar y dejar enfriar

    Presionar suavemente para compactar y dejar reposar hasta que enfríe y tome consistencia.

  • Cortar y servir

    Una vez frío, retirar del molde y cortar en porciones.

Un clásico económico y rendidor

Una de las grandes ventajas de este turrón es su rendimiento. Con pocos ingredientes se obtiene una buena cantidad de porciones, lo que lo convierte en una alternativa económica frente a otros dulces navideños más elaborados. Además, se conserva bien durante varios días si se guarda en un recipiente hermético, lo que permite prepararlo con anticipación.

El turrón de maní y miel demuestra que no hace falta complicarse ni gastar de más para sumar un clásico a la mesa de Navidad. Con una receta simple y un resultado probado, vuelve a ocupar su lugar entre los sabores que nunca pasan de moda.

