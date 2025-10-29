"Un golpeador en Luzu": denuncian al sobrino de Diego Torres por violencia de género

Benjamín Torres, sobrino del reconocido cantante Diego Torres, fue denunciado públicamente por violencia de género por una joven llamada Sofía Mora, quien relató una historia de terror y manipulación que, según sus palabras, “le arruinó la vida”.
Escándalo en Luzu TV: acusan a Benjamín Torres de golpear a su ex, los detalles lamentables de su violencia. Enterate.
Benjamín Torres, sobrino del reconocido cantante Diego Torres, fue denunciado públicamente por violencia de género por una joven llamada Sofía Mora, quien relató una historia de terror y manipulación que, según sus palabras, “le arruinó la vida”.
“Un golpeador en Luzu”: la denuncia que conmocionó las redes Todo comenzó cuando Sofía publicó un fuerte mensaje en sus redes sociales, acompañando un video en el que se veía a Benjamín participando de un stream de Nico Occhiato.
“Buenísimo el tipo que me pegó un trompazo en la cara como si nada en televisión”, escribió indignada la joven ante la presencia de su ex en el ciclo Nadie dice nada, donde llegó a cantar con su tío. En cuestión de minutos, su denuncia fue replicada por cientos de usuarios, quienes pidieron explicaciones a Luzu TV y apoyo para Sofía.
En una entrevista posterior, Sofía dio detalles estremecedores del vínculo que mantuvo con Benjamín Torres: “Al principio yo tuve una historia de cómo me enamoré muy linda. Yo me enamoré de una manera muy genuina y de repente empezó a sacarse la máscara. Era una persona insegura y violenta. Esa es la peor combinación porque te la hace pasar muy mal”.
Según su relato, las agresiones no fueron un hecho aislado, sino una conducta constante: “Él era muy manipulador. Me prometió muchas veces que iba a cambiar. Yo me terminé quedando un año. Me zamarreaba, le pegaba piñas a las paredes. Era un violento, un loco. Fueron situaciones muy de terror”.
Sofía contó que la relación terminó de la peor manera, en medio de una crisis de celos y violencia durante una salida nocturna: “Justo fue una seguidilla de cosas. Me arruinó la noche de mi cumpleaños. Salimos a cenar y terminamos discutiendo porque me revisó el teléfono y encontró un chat viejo de 2021. Empezó a pegarle piñas a la pared, como loco”.
Según su testimonio, ese fue el momento en que decidió alejarse definitivamente, aunque asegura que las secuelas psicológicas todavía la acompañan.
Las redes sociales estallaron con mensajes de apoyo a Sofía Mora y pedidos de esclarecimiento.