"Un golpeador en Luzu": denuncian al sobrino de Diego Torres por violencia de género

Según su relato, las agresiones no fueron un hecho aislado, sino una conducta constante: “Él era muy manipulador. Me prometió muchas veces que iba a cambiar. Yo me terminé quedando un año. Me zamarreaba, le pegaba piñas a las paredes. Era un violento, un loco. Fueron situaciones muy de terror”.

Sofía contó que la relación terminó de la peor manera, en medio de una crisis de celos y violencia durante una salida nocturna: “Justo fue una seguidilla de cosas. Me arruinó la noche de mi cumpleaños. Salimos a cenar y terminamos discutiendo porque me revisó el teléfono y encontró un chat viejo de 2021. Empezó a pegarle piñas a la pared, como loco”.

Según su testimonio, ese fue el momento en que decidió alejarse definitivamente, aunque asegura que las secuelas psicológicas todavía la acompañan.

Las redes sociales estallaron con mensajes de apoyo a Sofía Mora y pedidos de esclarecimiento.