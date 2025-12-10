Una imagen, un mate y demasiada química: Ángela Torres y Marcos Giles alimentan rumores de romance

angela torres marcos giles

Qué contó Ángela Torres sobre el trastorno que marcó su vida desde niña

Ángela Torres recordó que desde muy pequeña, cuando comenzó a aparecer en televisión, las miradas y comentarios sobre su aspecto se multiplicaron con el tiempo. Esa exposición constante terminó afectándola tanto en lo físico como en lo emocional, al punto de derivar en un trastorno vinculado al desorden alimenticio.

En diálogo con María Laura Santillán para Infobae, la actriz y cantante confesó que crecer bajo semejante nivel de observación pública no fue nada fácil. Las críticas que recibió dejaron marcas profundas que todavía hoy intenta sanar, y relató un episodio puntual que la marcó para siempre.

"Tengo mucho desorden alimenticio y muchos mambos sobre eso. Tiene que ver con que, desde chiquita, se habló de mi cuerpo públicamente y eso me hizo sentir vulnerable y muy expuesta", relató la cantante que hoy brilla en Luzu.

Además, compartió un recuerdo doloroso de su adolescencia: "Siempre se me pone el ojo en eso y me han lastimado mucho con ese tema. En plena adolescencia, con 17 años, me acuerdo de que una vez estaba sola en mi casa, prendí la televisión y, en Mirtha Legrand, se estaban riendo de mi cuerpo varias personas en la mesa; puntualmente dos, pero eran varios".

Ante ese relato, la periodista reaccionó con sorpresa e indignación: "¿Cómo, riéndose? No puedo imaginármelo. Pero, ¿de qué se reían?".

La artista fue contundente al describir lo que escuchó en aquel momento: "Así como escuchás. Me decían que era enana, gordita, que no era estilizada. Me dolió. Hay cosas de ese momento en las que hoy trabajo y en las que todavía tengo que trabajar para sentirme bien", describió Ángela.