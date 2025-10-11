Daniela Celis le dedicó un conmovedor mensaje a Thiago Medina después de su milagrosa recuperación

Celis acompañó las imágenes con un mensaje de agradecimiento que refleja su emoción a flor de piel y la canción “Pa”, el tema que Tini Stoessel le dedicó a su papá Alejandro en un momento muy delicado de salud: “Gracias Dios. Gracias a cada profesional del hospital. Gracias a cada uno que pidió por Thiago. Gracias a vos por no dejarnos”.

Embed

Qué dijo Daniela Celis sobre su posible casamiento con Thiago Medina

Luego de que Romina Uhrig revelara que Thiago Medina planeaba proponerle casamiento a Daniela Celis, el joven salió al cruce y lo desmintió rotundamente. "Eso yo no lo dije", aseguró tajante, dejando en claro que, por el momento, no hay planes de boda.

La influencer recogió el guante y, ante la consulta del periodista Martín Salwe sobre si era cierto que “se van a casar con Thiago”, respondió con una sonrisa y algo confundida: “¿Eh? No, no sé”.

“Trascendió que te propuso casamiento. Le preguntaron eso. ¿Te gustaría casarte con él?”, insistió el cronista de Pasó en América.

Daniela, lejos de achicarse, Daniela dejó en claro que todo es cuestión de tiempo y que todavía es muy pronto para dar una respuesta: “Vamos a ver si nos volvemos a enamorar”.