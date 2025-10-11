A24.com

Daniela Celis le dedicó un conmovedor mensaje a Thiago Medina después de su milagrosa recuperación

Daniela Celis sigue demostrando cuánto agradece tener a Thiago Medina en su vida. Luego del terrible accidente que casi le cuesta la vida al ex Gran Hermano, la influencer le expresó su amor y agradeció por el milagro de su recuperación.

11 oct 2025, 22:50
Hay que hablar de milagro para referirse a la recuperación de Thiago Medina, quien logró salir adelante después del terrible accidente que lo dejó al borde de la muerte y lo tuvo luchando por su vida durante 28 días.

El joven, conocido por su paso por Gran Hermano 2022 y por su historia de vida cargada de superación, protagonizó uno de los capítulos más conmovedores de los últimos tiempos. Tras el brutal siniestro vial ocurrido en Moreno, Thiago fue internado en estado crítico, y durante semanas su entorno temió lo peor.

Sin embargo, contra todos los pronósticos, el joven mostró una fuerza y una voluntad impresionantes, aferrándose a la vida y respondiendo favorablemente a los tratamientos médicos. Su evolución fue lenta pero constante, y finalmente recibió el alta médica, generando una ola de emoción en redes sociales y principalmente, de Daniela Celis, que acompañó al pie del cañón al padre de Laia y Aimé.

Fue así que la influencer decidió compartir un posteo en el que se pueden ver imágenes inéditas de Thiago junto a sus hijas, desde el momento en que nacieron hasta llegar al esperado reencuentro después de casi un mes de internación.

Celis acompañó las imágenes con un mensaje de agradecimiento que refleja su emoción a flor de piel y la canción “Pa”, el tema que Tini Stoessel le dedicó a su papá Alejandro en un momento muy delicado de salud: “Gracias Dios. Gracias a cada profesional del hospital. Gracias a cada uno que pidió por Thiago. Gracias a vos por no dejarnos”.

Qué dijo Daniela Celis sobre su posible casamiento con Thiago Medina

Luego de que Romina Uhrig revelara que Thiago Medina planeaba proponerle casamiento a Daniela Celis, el joven salió al cruce y lo desmintió rotundamente. "Eso yo no lo dije", aseguró tajante, dejando en claro que, por el momento, no hay planes de boda.

La influencer recogió el guante y, ante la consulta del periodista Martín Salwe sobre si era cierto que “se van a casar con Thiago”, respondió con una sonrisa y algo confundida: “¿Eh? No, no sé”.

“Trascendió que te propuso casamiento. Le preguntaron eso. ¿Te gustaría casarte con él?”, insistió el cronista de Pasó en América.

Daniela, lejos de achicarse, Daniela dejó en claro que todo es cuestión de tiempo y que todavía es muy pronto para dar una respuesta: “Vamos a ver si nos volvemos a enamorar”.

