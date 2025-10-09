Fin del misterio: Daniela Celis confesó si se casaría con Thiago Medina

Embed

A lo largo de todo el proceso, Celis estuvo acompañando a Thiago en cada paso de su recuperación, brindándole apoyo, contención y afecto. Su presencia constante no solo reflejó el amor y compromiso que mantienen como familia, sino también la fuerza del vínculo que los une a él y a sus hijas, demostrando que, incluso en los momentos más difíciles, el acompañamiento y la unión familiar son un pilar fundamental.

Cómo surgió el rumor del casamiento entre Thiago Medina y Daniela Celis

En una charla con Gastón Trezeguet, Romina Uhrig reveló detalles íntimos sobre la relación entre Thiago Medina y Daniela Celis, incluyendo un sorprendente giro en su reconciliación. Al ser consultada sobre si Thiago recordaba el accidente, la exparticipante de Gran Hermano aprovechó para contar que le preguntó si todavía pensaba en casarse con Daniela, a lo que el joven de González Catán respondió con un rotundo “sí”.

La exdiputada también se refirió a la chicana de Trezeguet, quien mencionó a la Tana Fenocchio, con quien Thiago reconoció haber tenido un breve romance tras la separación de Daniela. “Él ama a Dani, a veces pasan estas cosas y a uno le nace el amor... querer casarse con ella y estar con ella”, explicó Romina, dejando en claro que los sentimientos del joven siempre estuvieron presentes.

Cuando el conductor insistió y le preguntó si ya había hecho la propuesta formal, Romina sorprendió a todos con una verdadera bomba: “¡Ya se lo propuso! Estaba en terapia y le dijo: casate conmigo”, relató con una enorme sonrisa, mostrando la emoción por la posible reconciliación de la pareja.

Si bien Uhrig evitó revelar cuál fue la respuesta de Daniela, señaló que por su expresión se podía intuir un sí. Además, detalló cómo Thiago formalizó su pedido: “Se despertó, vio a las nenas y al día siguiente le dijo que se quería casar con Dani. Ella lo ama a él, se aman los dos”, confesó, dando un claro indicio de que la relación continúa fortaleciéndose.

Por último, Romina confirmó que la reconciliación entre los jóvenes se dio durante la internación de Thiago y anticipó que, tras recibir el alta este jueves, el joven irá a vivir a la casa de Daniela junto a sus gemelas, recuperando así el hogar familiar que habían compartido hasta el momento de la separación… y que ahora, parece, volverá a serlo.