Fin del misterio: Daniela Celis confesó si se casaría con Thiago Medina

Tras la milagrosa recuperación de Thiago Medina, Romina Uhrig sorprendió a todos al dejar entrever que el joven le habría pedido matrimonio a Daniela Celis. Él lo negó rotundamente.
Daniela Celis fue consultada sobre un posible casamiento con Thiago Medina, luego de que Romina Uhrig diera la noticia en primera instancia. Sin rodeos, respondió al respecto.
En la salida del Hospital Mariano y Luciano de la Vega, la madre de Laia y Aimé fue interceptada por Martín Salwe, periodista de Lape club social informativo (América TV), quien no dudó en preguntarle precisamente por esta versión que, de ser cierta, uniría a los exparticipantes de Gran Hermano 2022.
"¿Se van a casar con Thiago?", fue la pregunta directa por parte del periodista. Ella, con una sonrisa en su cara respondió algo confusa: "¿Eh? No, no sé".
" Trascendió que te propuso casamiento. Le preguntaron eso. ¿Te gustaría casarte con él?", insistió Salwe. Daniela lejos de achicarse respondió que todo es cuestión de tiempo y que es muy pronto para dar una respuesta: "Vamos a ver si nos volvemos a enamorar".
A lo largo de todo el proceso, Celis estuvo acompañando a Thiago en cada paso de su recuperación, brindándole apoyo, contención y afecto. Su presencia constante no solo reflejó el amor y compromiso que mantienen como familia, sino también la fuerza del vínculo que los une a él y a sus hijas, demostrando que, incluso en los momentos más difíciles, el acompañamiento y la unión familiar son un pilar fundamental.
En una charla con Gastón Trezeguet, Romina Uhrig reveló detalles íntimos sobre la relación entre Thiago Medina y Daniela Celis, incluyendo un sorprendente giro en su reconciliación. Al ser consultada sobre si Thiago recordaba el accidente, la exparticipante de Gran Hermano aprovechó para contar que le preguntó si todavía pensaba en casarse con Daniela, a lo que el joven de González Catán respondió con un rotundo “sí”.
La exdiputada también se refirió a la chicana de Trezeguet, quien mencionó a la Tana Fenocchio, con quien Thiago reconoció haber tenido un breve romance tras la separación de Daniela. “Él ama a Dani, a veces pasan estas cosas y a uno le nace el amor... querer casarse con ella y estar con ella”, explicó Romina, dejando en claro que los sentimientos del joven siempre estuvieron presentes.
Cuando el conductor insistió y le preguntó si ya había hecho la propuesta formal, Romina sorprendió a todos con una verdadera bomba: “¡Ya se lo propuso! Estaba en terapia y le dijo: casate conmigo”, relató con una enorme sonrisa, mostrando la emoción por la posible reconciliación de la pareja.
Si bien Uhrig evitó revelar cuál fue la respuesta de Daniela, señaló que por su expresión se podía intuir un sí. Además, detalló cómo Thiago formalizó su pedido: “Se despertó, vio a las nenas y al día siguiente le dijo que se quería casar con Dani. Ella lo ama a él, se aman los dos”, confesó, dando un claro indicio de que la relación continúa fortaleciéndose.
Por último, Romina confirmó que la reconciliación entre los jóvenes se dio durante la internación de Thiago y anticipó que, tras recibir el alta este jueves, el joven irá a vivir a la casa de Daniela junto a sus gemelas, recuperando así el hogar familiar que habían compartido hasta el momento de la separación… y que ahora, parece, volverá a serlo.