El emotivo video de Thiago Medina en una de sus primeras actividades tras el alta médica

Y si bien mucho se especula con la reconciliación de la pareja, de hecho hasta se le escapó a Romina Uhrig que Thiago le habría pedido matrimonio a Pestañela durante su internación, aunque ellos evitaron confirmar la reconciliación, los hechos demuestran que es una realidad.

Así, este sábado fue Daniela Celis quien compartió en sus redes sociales un emotivo video con un compilado de imágenes de Thiago junto a las gemelas desde que nacieron. Y con la canción Pa de Tini Stoessel de fondo, también emocionaron los pasajes donde se los ve a los cuatro disfrutando en familia y sobre todo el más sincero mensaje de agradecimiento de la morocha ante la milagrosa recuperación de su compañero.

"Gracias Dios, Gracias a cada profesional del hospital, Gracias a cada uno que pidió por Thiago, gracia a vos por no dejarnos @thi4go_km", expresó Daniela todavía muy movilizada mientras al final del tierno video se lo puede ver a Medina caminando de la mano de una sus hijas en medio del comienzo de los ejercicios de rehabilitación, todo un símbolo de la recomposición familiar en esta nueva oportunidad que, sin duda, les presenta la vida a los cuatro.

Thiago Medina con una de sus hijas tras el alta médica

Qué dijo Daniela Celis cuando le consultaron si se casará con Thiago Medina

Tras la sorprendente recuperación de Thiago Medina, Romina Uhrig generó rumores al insinuar que el joven podría haberle pedido matrimonio a Daniela Celis ni bien se despertó del coma durante su internación en terapia intensiva, algo que él negó de manera categórica.

Al salir del Hospital Mariano y Luciano de la Vega, la madre de Laia y Aimé fue abordada por Martín Salwe, periodista de Lape club social informativo (América TV), quien no dudó en preguntarle directamente sobre la versión que vincula a los exparticipantes de Gran Hermano 2022.

“¿Se van a casar con Thiago?”, lanzó el periodista, a lo que Daniela respondió con una sonrisa y algo de desconcierto: “¿Eh? No, no sé”.

Salwe insistió y le dijo: “Trascendió que te propuso casamiento. Le preguntaron eso. ¿Te gustaría casarte con él?”. Celis, con serenidad, aclaró que todavía es muy pronto para responder y que todo dependerá del tiempo y los sentimientos: “Vamos a ver si nos volvemos a enamorar”.

Vale señalar que durante todo el proceso de recuperación, Daniela estuvo a lado de Thiago en cada etapa, brindándole apoyo, contención y afecto. Su acompañamiento constante no solo refleja el cariño y compromiso que mantienen como familia, sino también la solidez del vínculo que los une a él y a sus hijas. La situación demuestra que, incluso en los momentos más críticos, la presencia cercana y la unión familiar son esenciales para atravesar adversidades y reforzar los lazos que los sostienen.