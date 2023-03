Una ex participante de MasterChef denunció maltrato y contó cómo la producción le hizo trampa para que quedara eliminada

“Ahora ya se me terminó el contrato y puedo decir toda la verdad, ventilar, escribir al respecto, hacer lo que se me cante”, comenzó advirtiendo.

“¡Como me maltrataban!”, denunció Luján y citó un momento en el que Germán Martitegui le remarcó que se le estaban quemando uno suflés. “Totalmente guionado”, dijo la mujer.

Y, contó cómo la producción le tendió una trampa: “No se me quemaban, se me bajaban. Te tiro un primer datita: nos dicen que saquemos los suflés que había que mostrarle al jurado. ´Y, no, no pará, faltan 15 minutos”, dijo.

Entonces, explicó que ese plato no se puede dejar en reposo porque se desinfla, “Estaba todo guionado porque ese día tenía que ir a desafio de eliminación y, por supuesto, que ese día fui al desafío y me fui”.

La ex participante anunció que seguirá terminado “verdades” sobre esa experiencia.

Confirmado: Wanda Nara es la nueva conductora de MasterChef

Wanda Nara fue elegida como la conductora de Masterchef, como anticipó Ángel de Brito en LAM (América TV). La botinera estará al frente de la competencia de cocina, que este año tendrá a cocineros amateurs ante la atenta mirada del jurado.

El nombre de la empresaria comenzó a sonar fuerte cuando se empezó a rumorear que estaban preparando una nueva edición del certamen, pero sin Santiago del Moro, que seguirá ligando al éxito de Gran Hermano.

En los últimos meses fueron varios los nombres que barajaron en Telefe para ese formato. Paula Chaves, Iván de Pineda y Nicolás Occhiato estaban en la lista de candidatos. Sin embargo, Wanda logró vencer en esa puja.

Cada vez falta menos para la vuelta de Masterchef a la pantalla chica. Este año, una vez más, Donato De Santis, Damián Betular y Germán Martitegui serán los integrantes del prestigioso jurado.