Bomba: Confirmaron en LAM quien será la próxima conductora de Masterchef

"Me gusta mucho Wanda para Masterchef, es una gran jugada y además ella se quiere quedar a vivir acá, ¿cuánto son, tres meses?, tiene una excusa para no ver a Icardi", sumó Ángel.

"Para mi le sobra para conducir Masterchef, no puedo creer estar hablando tan bien de Wanda Nara pero cuando me lo contaron, me encantó", cerró.

Las fotos del cumpleaños de Francesca, la hija de Wanda Nara y Mauro Icardi, y el emotivo mensaje de su papá

La familia de Wanda Nara está instaladísima en Argentina y ya comenzaron a festejar los cumpleaños de los pequeños en el país, como el de Francesca, que celebró sus ocho años con una súper fiesta, en la que no estuvo presente su papá, Mauro Icardi, pero le envió un emotivo mensaje.

"Feliz Cumpleaños Princesa mía. Ya pasaron 8 años de tu llegada a este mundo y no tengo palabras para describir cuánto Te Amo, ese amor incondicional, ese amor que me brindaste desde bebita en dónde la única palabra en tu vocabulario y en tu mundo era Papá. Estoy orgulloso de vos mi amor. Te deseo lo mas lindo en tu día y que la vida te siga llenando de lindos momentos. Te Amo Mini Yo", le dijo entre varias cosas más Icardi a la pequeña.

La fiesta estuvo decorada con grandes inflables en tonos pastel, muñecos, espuma, y todo con la ambientación de la película de Disney, Lilo y Stitch.

“Que nada ni nadie te cambie ese corazón tan hermoso y con tanto amor, del más puro. Llegaste a esta familia a enseñarnos el amor incondicional por la naturaleza, los animales y el de todos los que te rodean”, le escribió Wanda a la pequeña Fran, la primera hija que tuvo con Icardi.

